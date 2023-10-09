الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

السيسي يبحث مع محمد بن زايد جهود وقف التصعيد العسكري في غزة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد - أرشيفية

 تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، تناول الاتصال تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، والجهود الجارية لوقف التصعيد العسكري الجاري. 

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السيسي يؤكد أهمية وقف التصعيد الجاري في غزة وممارسة ضبط النفس

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الأغذية العالمي يدعو لإنشاء ممرات إنسانية لإدخال الغذاء إلى غزة

وفي هذا الإطار توافق الرئيسان على أهمية تكثيف التنسيق والتشاور ودفع الجهود الدبلوماسية الرامية لخفض التصعيد والعنف، لحماية المدنيين وحقن الدماء، والشروع في مسار تحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام، لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.

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