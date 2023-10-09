لحظة قصف المسجد الغربي في غزة (فيديو)

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلية، المسجد الغربي في الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة "العربية" اليوم الإثنين، لحظة قصف جيش الاحتلال للمسجد الغربي، وتصاعد أعمدة من الدخان الكثيف منه ليملأ السماء باللون الرمادي.

أحداث دموية في غزة

يشهد قطاع غزة أكثر الأيام دموية خلال 15 عامًا في أعقاب الهجوم غير المسبوق لحركة حماس على إسرائيل بعدما أودت ضربات جوية إسرائيلية بحياة نحو 413 فلسطينيًا خلال 24 ساعة، وفقًا لما ذكر مسؤولون فلسطينيون.

وقال أقارب إن من بين القتلى توأمين يبلغان من العمر 3 أشهر قُتلا مع والدتهما و3 شقيقات في ضربة جوية، السبت، في خان يونس بجنوب قطاع غزة، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

وقُتل ما لا يقل عن 10 أشخاص في تلك الضربة التي دمرت 4 منازل. ولا يزال رجال الإنقاذ يحاولون العثور على ناجين تحت الأنقاض، الأحد.

ووصف المتحدث العسكري الرئيسي لإسرائيل الهجوم الذي شنه مقاتلو حماس، والذي قتل ما لا يقل عن 700 إسرائيلي واختطاف العشرات، بأنه "أسوأ مذبحة للمدنيين الأبرياء في تاريخ إسرائيل" وقال إن الرد سيكون قاسيًا.

وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حماس بمقتل 413 فلسطينيًا حتى الآن وإصابة 2300 آخرين، مع مقتل ما يقرب من 300، السبت، وهو أكبر عدد من الفلسطينيين الذين قتلوا في غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية في يوم واحد منذ عام 2008.