الإثنين 09 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

كيفية تركيب الملصق الإلكتروني

بوابة الوفد الإلكترونية

تركيب الملصق الإلكتروني.. يبحث العديد من المواطنين من مالكي السيارات والدراجات النارية عن كيفية استخراج الملصق الإلكتروني حيث يتعرض كل من يتخلف عن استخراجه للغرامة والعقوبة التي حددها قانون المرور والتي تصل إلى الحبس 6 أشهر.

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1891 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

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سحب 2333 رخص مركبات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

وناشدت وزارة الداخلية المواطنين ضرورة التوجه لإدارات المرور في جميع أنحاء الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني من أجل الوصول إلى الانضباط المروري في جميع أنحاء الجمهورية وتسهيل عملية البحث عن السيارات المسروقة والوصول إليها.
وفي السطور التالية تستعرض "بوابة الوفد" الخطوات اللازمة لاستخراج الملصق الإلكتروني وسداد الرسوم إلكترونيًا ومن وحدات المرور.

خطوات استخراج الملصق الإلكتروني إلكترونيًا 

لاستخراج الملصق الإلكتروني "أون لاين"، من خلال الدخول على موقع المرور، واختيار خدمة استصدار ملصق إلكتروني، أو الدخول بشكل مباشر من خلال الرابط التالي: https://traffic.moi.gov.eg/Arabic/OurServices/Pages/EServices.aspx
يجب أن توافق على جميع الشروط والأحكام التي تم ذكرها.
تسجيل بيانات المركبة المراد إصدار الملصق لها.
دفع رسوم استخراج الملصق الإلكتروني، وتقديم الطلب.
بعد اتمام الخطوات يمكنك استلام ملصق السيارة الإلكتروني.


خطوات استخراج الملصق الإلكتروني من وحدات المرور

توجه صاحب السيارة إلى وحدة المرور التابع لها في محافظته.
تقديم المالك رخصة سيارته، ويطلب تركيب الملصق الإلكتروني.
سداد 50 جنيهًا قيمة الملصق.
يستلم مالك السيارة الملصق الإلكتروني.
يتم وضع الملصق في مكان مخصص على الزجاج الأمامي للسيارة.

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