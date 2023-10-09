كيفية تركيب الملصق الإلكتروني

تركيب الملصق الإلكتروني.. يبحث العديد من المواطنين من مالكي السيارات والدراجات النارية عن كيفية استخراج الملصق الإلكتروني حيث يتعرض كل من يتخلف عن استخراجه للغرامة والعقوبة التي حددها قانون المرور والتي تصل إلى الحبس 6 أشهر.

وناشدت وزارة الداخلية المواطنين ضرورة التوجه لإدارات المرور في جميع أنحاء الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني من أجل الوصول إلى الانضباط المروري في جميع أنحاء الجمهورية وتسهيل عملية البحث عن السيارات المسروقة والوصول إليها.

وفي السطور التالية تستعرض "بوابة الوفد" الخطوات اللازمة لاستخراج الملصق الإلكتروني وسداد الرسوم إلكترونيًا ومن وحدات المرور.

خطوات استخراج الملصق الإلكتروني إلكترونيًا

لاستخراج الملصق الإلكتروني "أون لاين"، من خلال الدخول على موقع المرور، واختيار خدمة استصدار ملصق إلكتروني، أو الدخول بشكل مباشر من خلال الرابط التالي: https://traffic.moi.gov.eg/Arabic/OurServices/Pages/EServices.aspx

يجب أن توافق على جميع الشروط والأحكام التي تم ذكرها.

تسجيل بيانات المركبة المراد إصدار الملصق لها.

دفع رسوم استخراج الملصق الإلكتروني، وتقديم الطلب.

بعد اتمام الخطوات يمكنك استلام ملصق السيارة الإلكتروني.



خطوات استخراج الملصق الإلكتروني من وحدات المرور

توجه صاحب السيارة إلى وحدة المرور التابع لها في محافظته.

تقديم المالك رخصة سيارته، ويطلب تركيب الملصق الإلكتروني.

سداد 50 جنيهًا قيمة الملصق.

يستلم مالك السيارة الملصق الإلكتروني.

يتم وضع الملصق في مكان مخصص على الزجاج الأمامي للسيارة.