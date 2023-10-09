زيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى 7 ملايين طن خلال العام الحالي
كشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تحقيق الصادرات الزراعية المصرية زيادة تنافسية غير مسبوقة، حيث ارتفعت من 4 ملايين طن عام 2014 إلى 7 ملايين طن عام 2023 الحالي.
وأشار التقرير إلى أن هذه الزيادة جاءت نتيجة لجهود الدولة في تطوير المنظومة الزراعية المصرية، وزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات الزراعية.
ومن أبرز هذه الجهود
- نجاح البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر في إنتاج 30 صنفاً لـ10 محاصيل خضر رئيسية.
- تنفيذ 8000 حقل إرشادي لمحاصيل القمح والذرة وفول الصويا وعباد الشمس والشعير.
- استكمال مبادرة 100 ألف فدان صوبة زراعية.
- الانتهاء من بناء محطة كوم امبو لانتاج شتلات القصب على مساحة 26 فدان، ومحطة وادي الصعايدة على مساحة 80 فدان.
- فتح 85 سوقاً جديداً للصادرات الزراعية المصرية.
- تطوير قدرات المعامل المرجعية المعتمدة دولياً.
- تطوير منظومة مكافحة العفن البني في البطاطس.
- تصدير أكثر من 400 منتج زراعي إلى أكثر من 160 دولة حول العالم.
- حوكمة إجراءات التصدير من خلال منظومة التكويد الجديدة لعدد 9 محاصيل زراعية.
- استيراد 80 ألف عجلة عشار، وإنشاء 4 مراكز للتلقيح الاصطناعي بها 95 طلوقة تنتج أكثر من 3 ملايين قصبية سنويا.
تربعت مصر على المرتبة الأولى في صادرات البرتقال والفراولة المجمدة، ومراكز متقدمة في المحاصيل الأخرى.