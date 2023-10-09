زيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى 7 ملايين طن خلال العام الحالي

كشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تحقيق الصادرات الزراعية المصرية زيادة تنافسية غير مسبوقة، حيث ارتفعت من 4 ملايين طن عام 2014 إلى 7 ملايين طن عام 2023 الحالي.

وأشار التقرير إلى أن هذه الزيادة جاءت نتيجة لجهود الدولة في تطوير المنظومة الزراعية المصرية، وزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات الزراعية.

ومن أبرز هذه الجهود

نجاح البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر في إنتاج 30 صنفاً لـ10 محاصيل خضر رئيسية.

تنفيذ 8000 حقل إرشادي لمحاصيل القمح والذرة وفول الصويا وعباد الشمس والشعير.

استكمال مبادرة 100 ألف فدان صوبة زراعية.

الانتهاء من بناء محطة كوم امبو لانتاج شتلات القصب على مساحة 26 فدان، ومحطة وادي الصعايدة على مساحة 80 فدان.

فتح 85 سوقاً جديداً للصادرات الزراعية المصرية.

تطوير قدرات المعامل المرجعية المعتمدة دولياً.

تطوير منظومة مكافحة العفن البني في البطاطس.

تصدير أكثر من 400 منتج زراعي إلى أكثر من 160 دولة حول العالم.

حوكمة إجراءات التصدير من خلال منظومة التكويد الجديدة لعدد 9 محاصيل زراعية.

استيراد 80 ألف عجلة عشار، وإنشاء 4 مراكز للتلقيح الاصطناعي بها 95 طلوقة تنتج أكثر من 3 ملايين قصبية سنويا.

تربعت مصر على المرتبة الأولى في صادرات البرتقال والفراولة المجمدة، ومراكز متقدمة في المحاصيل الأخرى.