الزراعة والتحديات المستقبلية.. المؤتمر الدولي الثاني لكلية الزراعة جامعة الأزهر

تنظم كلية الزراعة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة المؤتمر العلمي الدولي الثاني تحت عنوان: (الزراعة والتحديات المستقبلية- الأمن الغذائي التحديات والمواجهة) علي مدار يومي 10 و 11 من أكتوبر الجاري.

وصرح الدكتور جمال عبد ربه، عميد الكلية، أن المؤتمر الدولي الثاني يقام برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وأوضح عميد الكلية أن المؤتمر الدولي الثاني يهدف إلى عرض ومناقشة أحدث الأبحاث والابتكارات التي تتبني مفهوم الأمن الغذائي، فضلًا عن مناقشة الفرص والحلول المتاحة للتغلب على التحديات المستقبلية التي تواجه قطاع الزراعة؛ ومن أهمها: التغيرات المناخية والتصحر وندرة الموارد المائية، مشيرًا إلى أنه سيتم من خلال المؤتمر التعرف على دور السياسات الزراعية في تحقيق الأمن الغذائي، وفرص التمويل والاستثمار في الزراعة المستدامة، ودور التحول الرقمي والزراعة الذكية في تحقيق الأمن الغذائي، بجانب الآثار المستقبلية للتغيرات المناخية على الأمن الغذائي، والتنمية المستدامة للثروة الحيوانية، وأهمية التصنيع الزراعي في تحقيق الأمن الغذائي.

محاور المؤتمر

الدكتور جمال عبد ربه - عميد الكلية ورئيس المؤتمر

وأضاف عميد الكلية أن محاور المؤتمر تتناول: الاتجاهات الحديثة والمبتكرة في الإنتاج النباتي والحيواني، بجانب التنمية المستدامة للأراضي والمياه والتغيرات المناخية والأمن الغذائي، والتصنيع الغذائي وتحقيق الأمن الغذائي، إضافة إلى أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي وريادة الأعمال، إضافة إلى دور المؤسسات التعليمية والبحثية في نشر المعرفة والتكنولوجيا في ضوء التشريعات الزراعية.

هذا ويقام المؤتمر بجهود الدكتور عاصم كريم، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث مقرر المؤتمر، والدكتور سليمان حسن الرفاعي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب منسق المؤتمر، والدكتور خالد الخواص، الأستاذ بقسم النبات رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، والدكتور سمير مسعود، الأستاذ بقسم البيئة والزراعة الحيوية رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر.