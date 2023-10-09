الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

حالة الطقس| أكثر المناطق تأثرًا بالأمطار في مصر

سقوط امطار
سقوط امطار

تشهد البلاد خلال هذه الفترة حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية بالتزامن مع فصل الخريف الذي يتسم بالتقلبات الحادة والسريعة وانخفاض درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد.

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مياه سوهاج: الاستعداد المبكر لمواجهة الأمطار فى فصل الشتاء

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الأرصاد: انخفاض فرص الأمطار وانحسارها في السواحل الشمالية والوجه البحري


أكثر المناطق تأثرًا بالأمطار 


ووفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من خلال متابعة صور الأقمار الصناعية والتي تشير إلى تحرك الغطاء السحابي شرق البلاد لتكون أكثر المناطق تعرضًا لسقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة هي السواحل الشمالية الشرقية وخليج السويس ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تمتد خفيفة لمناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الطقس السائد مائل للحرارة 


وأضافت الهيئة، أن الطقس السائد مائل للحرارة نهارًا علي القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


وجاءت درجات الحرارة كالآتي:


القاهرة: العظمى 31 والصغرى 23.
الإسكندرية: العظمى 27 والصغرى 22.
طنطا:- العظمى 30 والصغرى 23.
شبين الكوم: العظمى 31 والصغرى 23.
مطروح: العظمى 26 والصغرى 21.
دمياط:- العظمى 28 والصغرى 22.
المنصورة:- العظمى 30 والصغرى 23.
بورسعيد: العظمى 28 والصغرى 23.
السويس:- العظمى 31 والصغرى 22.
الإسماعيلية:- العظمى 31 والصغرى 23.
العريش:- العظمى 29 والصغرى 22.
سوهاج:- العظمى 36 الصغرى 21.
أسوان:- العظمى 41 الصغرى 25.
الأقصر:- العظمى 41 الصغرى 25.

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