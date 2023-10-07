الأرصاد: انخفاض فرص الأمطار وانحسارها في السواحل الشمالية والوجه البحري

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد ستشهد اليوم انخفاضًا في فرص الأمطار بمعظم الأمطار وانحسارها فقط في السواحل الشمالية الغربية ومحافظات شمال الوجه البحري، لافتةً إلى أنه فور غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل تنخفض قيم الحرارة يكون ملموسًا ومحسوسًا بشكل أكبر في فترات الليل المتأخر والصباح الباكر.



الأرصاد الجوية:

وأضافت "غانم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "تستمر الأجواء الخريفية اليوم وتأثرنا بوجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا سيعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة التي ستحجب جزءًا من أشعة الشمس على مدار اليوم وتساعد على إحساسنا بالأجواء الخريفية المائلة للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد.

البحر المتوسط:

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ الأجواء معتدلة تمامًا على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط وأجواء ما بين حارة إلى شديدة الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء في فترة النهار وفترة الظهيرة.

