ورشة عمل حول التغيرات المناخية بمركز شباب المعصرة بالداخلة

نظم مركز شباب المعصرة في قطاع الداخلة ورشة عمل حول التغيرات المناخية في المركز، وذلك كجزء من خطة نشاط المركز. تتضمن ورشة العمل مناقشة الملفات والقضايا المتعلقة بالتغيرات المناخية ووضع رؤية وأفكار وحلول لهذه القضايا. سيتم إجراء اختبار في نهاية الورشة.

أكد بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة في الوادي الجديد، أن العالم يواجه منذ سنوات تقلبات مناخية نتيجة لأزمة الاحتباس الحراري التي تعاني منها الكرة الأرضية، نتيجة لزيادة انبعاثات الغازات الضارة في الغلاف الجوي بسبب الثروة الصناعية، وتأثيرات تلك الأزمة على زيادة استنزاف الموارد الطبيعية.

من جانب آخر، أشار مدير عام الشباب والرياضة في الوادي الجديد إلى أن أعضاء المركز يجب أن يقدموا مبادرات بيئية وتوعوية واقتراح حلول مبتكرة للحد من آثار التغيرات المناخية وتسهيل تكيف البشر معها، خاصة في الجوانب الفنية والعلمية والتكنولوجية، ولديهم القدرة على استخدامها بطرق إبداعية وخلاقة، خاصة مع وجود اهتمام وطني من الدولة المصرية والقيادة السياسية.

قدمت ورشة العمل أمال أحمد بشندي، مدرسة الدراسات الاجتماعية، وفي نفس السياق، تم التعرف على أسباب ونتائج التغيرات المناخية وتعريف الأعضاء بأضرار الاحتباس الحراري والتغيرات التي تحدث في البيئة وتأثيرها على الكائنات الحية.

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبرعاية اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات ومتابعة بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة في الوادي الجديد.

ورشة عمل حول التغيرات المناخية ومناقشة الملفات المتعلقة بمركز شباب المعصرة بالداخلة

ورشة عمل حول التغيرات المناخية ومناقشة الملفات المتعلقة بمركز شباب المعصرة بالداخلة

ورشة عمل حول التغيرات المناخية ومناقشة الملفات المتعلقة بمركز شباب المعصرة بالداخلة