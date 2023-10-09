"رياضة الوادي الجديد" تعقد الجمعية العمومية لمركز شباب بلاط

شهد مركز شباب بلاط التابع لإدارة شباب بلاط حضور الجمعية العمومية وذلك لمناقشة جدول الأعمال. بدأت الجمعية في الساعة التاسعة صباحًا واستمرت حتى السابعة مساءً. تم الإشراف على انعقاد الجمعية بواسطة مدير المركز ومدير الإدارة الفرعية وعضو قانوني وعضو في إدارة الهيئات الشبابية بالمديرية بالإضافة إلى عضو الهيئات في الإدارة.

يجب أن نذكر أن إجمالي أعضاء الجمعية العمومية العادية والذين سددوا الاشتراكات هو 109 عضو، في حين حضر 101 عضو في مركز شباب بلاط. تم عقد الجمعية العمومية للمركز للتصديق على الحساب الختامي للعام المالي 2023/2022 واعتماد موازنة خطة المركز العام المالي 2024/2023 واستكمال بند انتخاب 3 أعضاء تحت السنة مع اتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها في إجراءات الجمعية العمومية.

تأتي انعقاد الجمعيات العمومية في مراكز الشباب بالمحافظة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبرعاية اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات ومتابعة بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد.

الشباب بالوادي الجديد تعقد الجمعية العمومية لمركز شباب بلاط

الشباب بالوادي الجديد تعقد الجمعية العمومية لمركز شباب بلاط