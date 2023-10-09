استكمل رحلة قطار الجمعيات العمومية للوصول إلى مركز شباب النهضة التابع لإدارة شباب الفرافرة في الوادي الجديد، حيث عُقدت الجمعية العمومية للمركز للتصديق على الحساب الختامي للعام المالي 2023/2022 واعتماد موازنة المركز للعام المالي 2024/2023.

ذكر بهاء الدين شوقي، مدير عام الشباب والرياضة في الوادي الجديد، أن نصاب الجمعية العمومية لمركز شباب النهضة قد اكتمل بحضور 108 أعضاء من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية والذين لديهم حق التصويت وبلغ عددهم 113 عضوًا.

وفي نفس السياق، ذكر بهاء شوقي أن الجمعية العمومية لمركز شباب النهضة تجتمع لاستكمال بند عضو مجلس الإدارة، وتم قبول محمد حامد كعضو في مجلس الإدارة مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

يجدر بالذكر أن مركز شباب النهضة التابع لإدارة شباب الفرافرة يعتبر جزءًا من مراكز شباب حياة كريمة.

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبرعاية اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات ومتابعة بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة في الوادي الجديد.

قطار الجمعيات العمومية يصل إلي مركز شباب النهضة بالفرافرة

قطار الجمعيات العمومية يصل إلي مركز شباب النهضة بالفرافرة

قطار الجمعيات العمومية يصل إلي مركز شباب النهضة بالفرافرة