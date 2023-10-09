"شباب الوادى الجديد" تشارك فى رحلات قطار الجنوب إلى الاسكندرية

أعضاء الشباب والرياضة في محافظة الوادي الجديد يشاركون في رحلات قطار الجنوب إلى مدينة الإسكندرية. يأتي البرنامج ضمن إطار الإدارة المركزية لتنمية النشء والرحلات والمعسكرات في وزارة الشباب والرياضة. بدأت الفعاليات في المدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية بمشاركة 60 شابًا من طلائع الوادي.

بدأت بعروض مسرحية من وزارة الثقافة، بما في ذلك تقديم العرائس الكروكي ولحظات المرح والفكاهة مع استعراض الأرجوز والشعر والأغاني في حب مصر. شارك طلائع الوادي الجديد أيضًا في أغاني مدح الرسول وذكرها.

قدم المركز القومي لثقافة الطفل بعض الأسئلة الثقافية وتم الاستجابة لها من قبل المحافظات المشاركة في البرنامج. دارت محاور الأنشطة المختلفة في مجموعة من المسابقات داخل المدينة الشبابية، بالإضافة إلى ورش عمل ثقافية وفنية ورياضية.

فاز طلائع الوادي الجديد في خماسي كرة القدم بـ 5 أهداف لصالح الوادي وصفر لصالح بني سويف. يهدف البرنامج إلى تعريف الطلائع ببلادهم والحفاظ على الهوية المصرية وإثراء معلومات الطلائع وزرع روح الانتماء لديهم وخلق البهجة والسعادة والمرح.

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبرعاية اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات ومتابعة بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد.

الشباب والرياضه بالوادى الجديد تشارك فى رحلات قطار الجنوب إلى الاسكندرية