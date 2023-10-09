"شباب الوادي الجديد" تطلق معسكرا تطوعيا مجتمعيا بالفرافرة

نظمت إدارة التنمية الشبابية في مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، بالتعاون مع 30 شابًا وفتاة من أعضاء أندية الفتاة والتطوع في مركز شباب الفرافرة، فعاليات الصيف لأندية الفتاة والتطوع.

وتهدف هذه المعسكرات الصديقة للبيئة إلى توجيه طاقات الشباب الفكرية والعلمية والفنية للمساهمة في خدمة المجتمع ونشر ثقافة التطوع وتعزيز القيم التطوعية للشباب المصري، واستثمار طاقاتهم بشكل إيجابي في مشاريع تعود بالنفع على مجتمعهم وتدعم القيم الوطنية في نفوسهم، إلى جانب رفع المستوى الثقافي للشباب.

يشمل برنامج المعسكر تنفيذ مشروع تطوعي يتعلق بأهمية الحفاظ على البيئة من خلال أنشطة تنظيف الشواطئ ورفع القمامة وتدوير المخلفات، وتهيئة التربة لزراعة الأشجار والمسطحات الخضراء، وأعمال الدهان وتوفير أدوات الإنارة البسيطة.

تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ومحافظ الوادي الجديد اللواء الدكتور محمد الزملوط، وبتوجيهات ومتابعة مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد بهاء شوقي.

"الشباب بالوادي الجديد" تطلق معسكر تطوعى مجتمعى بمركز شباب الفرافرة

"الشباب بالوادي الجديد" تطلق معسكر تطوعى مجتمعى بمركز شباب الفرافرة

"الشباب بالوادي الجديد" تطلق معسكر تطوعى مجتمعى بمركز شباب الفرافرة