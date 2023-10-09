خبير عسكري: هناك مخطط إسرائيلي لقتل أي مواطن عربي (فيديو)

قال محمد الغباشي، الخبير العسكري، إن إسرائيل تتفق على قتل العرب وليس الفلسطينيين فقط ، ولا يوجد إي شخص إسرائيل يحمل في داخله أي حب أو ميول لأي مواطن عربي.

وأضاف "الغباشي" خلال حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن في حالة إنجراف إسرائيل إلى اجتياح بري لقطاع غزة، سيكون هناك مجزرة وإبادة للبشر في فلسطين، وذلك سيؤثر بالسلب على دول الجوار.

وتابع: "هناك رفض شعبي مصر وفلسطيني لأي إنجراف لـ الفلسطينيين إلى داخل الأراضي المصرية، متابعا: أرى أن هناك مخطط إسرائيلي لتوطين الفلسطينيين في سيناء.

الإعلام الإسرائيلي ناجح في إظهار صورة عكسية للعالم عن الأحداث

ولفت إلى أن الإعلام الإسرائيلي ناجح في إلقاء الضوء على الأحداث وإظهار الصورة بالعكس للعالم أجمع، مما يؤدي إلى تعاطف العالم معهم رغم أن الفلسطينيين هم من يتعرضون للاعتداء.

