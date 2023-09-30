آينتراخت فرانكفورت وفولفسبورج.. مرموش يخسر من فريقه السابق بالدوري الألماني

انتهت مباراة آينتراخت فرانكفورت الألماني بالخسارة من نظيره فولفسبورج بهدفين دون مقابل، بالمواجهة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب ستاد فولكسفاجن أرينا، ضمن مواجهات الجولة السادسة من مباريات الدوري الألماني لكرة القدم بنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

مرموش يخسر من فريقه السابق فولفسبورج

خرج عمر مرموش من مواجهة آينتراخت فرانكفورت أمام فولفسبورج عند الدقيقة 82 من عمر اللقاء، ونزل بدلًا منه اللاعب جيسيك نجانكام لكنه لم يضيف أي جديد لهجوم الفريق.

وشهدت مواجهة آينتراخت فرانكفورت حصول اللاعب ماريو جوتزه على بطاقة حمراء في الدقيقة 58 من عمكر اللقاء، ليغيب عن مواجهة الفريق المقبلة أمام نظيره هايدنهايم بالجولة السابعة.

بدأ عمر مرموش كأساسي في تشكيل الفريق أمام فولفسبورج اليوم لكنه لم يقدم ما يعطي فريقه التقدم خارج الديار، وأمام فريقه السابق لتنتهي المواجهة بهدفين دون مقابل سجلهم اللاعب يوناس اولدر ويند في الدقائق 31 والدقيقة 84 من عمر اللقاء.

بتلك النتيجة يكون آينتراخت قد توقف رصيده عند 7 نقاط في المركز الثامن بجدول الترتيب، بينما يكون رصيد نادي فولفسبورج قد وصل إلى 12 نقطة في المركز السابع، بفارق كبير ومريح قبل الجولة السابعة.

لعب عمر مرموش مع فولفسبورج من قبل خلال الفترة من عام 2017 وحتى عام 2020 وسجل خلال تلك الفترة 12 هدف.