مرموش يقود تشكيل فرانكفورت اينتراخت لمواجهة هايدنهايم بالدوري الألماني

أعلن المدرب النمساوي أوليفر جلاسنر المدير الفني لفريق اينتراخت فرانكفورت، تشكيل الفريق الذي يخوض مواجهة هايدنهايم مساء اليوم الأحد بقيادة عمر مرموش، على ملعب ستاد دويتشه بانك بارك، ضمن مواجهات الجولة السابعة من مباريات الدوري الألماني لكرة القدم لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

مرموش يقود تشكيل اينتراخت لمواجهة هايدنهايم

وجاء عمر مرموش على رأس تشكيل اينتراخت فرانكفورت لمواجهة هايدنهايم، والذي ضم كل من كيفين تراب نجانكام ولارسون وماكس، وضم التشكيل:-

كيفين تراب في حراسة المرمى، بالإضافة إلى عمر مرموش وباتشو وكوتش وشايبي وسخيري ولارسون و نجانكام وبوتا وماكس وتوتا.

وجاء على مقاعد بدلاء اينتراخت أمام هايدنهايم كل من جراهل وسمولشيتش وهاسيبي وشاندلر وهوج ونكونكو وأرونسون وناوف وفيري خوليا.

يحتل اينتراخت المركز التاسع في الترتيب برصيد 7 نقاط، ويبحث عن الانتصار الثاني اليوم ليستعيد المركز الثامن، على الجانب الأخر يمتلك هايدنهايم 7 نقاط أيضًا يحتل بها المركز العاشر في الترتيب.