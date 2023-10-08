في يومه العالمي.. متحف البريد بالعتبة يفتح أبوابه بالمجان

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبريد، الهيئة القومية للبريد تقرر فتح متحف البريد غدًا مجانًا للزائرين وتنظم العديد من الفعاليات؛ وذلك بهدف المشاركة في الاحتفال باليوم العالمي للبريد الذي يوافق التاسع من أكتوبر من كل عام.

وبهذه المناسبة أصدرت الهيئة القومية للبريد طابع بريد تذكاريًّا مشتركًا تصدره جميع الدول المشاركة في الاتحاد البريدي العالمي تحت عنوان "معا من أجل بناء الثقة لنتعاون من أجل مستقبل آمن و مترابط"، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الاتحاد.

قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: "إن الهيئة قررت فتح متحف البريد للزائرين بالمجان بالإضافة إلى تنظيم العديد من الفعاليات داخل المتحف بهدف المشاركة في الاحتفال باليوم العالمي للبريد بما يسهم في زيادة الوعي بدور القطاع البريدي في الحياة اليومية للأفراد وقطاع الأعمال؛ بالإضافة إلى الترويج وإلقاء الضوء على متحف البريد ومقتنياته الأثرية الفريدة بطريقة مبتكرة وجذابة".

وأوضح الدكتور شريف فاروق، أن خلال الاحتفال باليوم العالمي للبريد أصدرت الهيئة القومية للبريد طابع بريد تذكاريًّا مشتركًا مع جميع الدول المشاركة في الاتحاد، بالإضافة إلى تنظيم العديد من الفعاليات، والندوات، وورش العمل داخل متحف البريد، والتي تشمل ندوة تعريفية عن اتحاد البريد العالمي ودور البريد المصري في الاتحاد إلى جانب العديد من ورش العمل منها: طرق ترميم الطوابع، وطرق تنظيف المقتنيات الثمينة، وورشة تصميم بعض النماذج المعروضة في المتحف..، كما سيتم الإعلان عن الفائزين في مسابقة التصوير الفوتوغرافي التي أطلقها البريد المصري في سبتمبر الماضي وشارك فيها أكثر من ١٥٠ مصورًا هاويًا ومحترفًا تحت عنوان "متحف البريد المصري بعيون مبدعة" بهدف الترويج لمقتنيات المتحف.