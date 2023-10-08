مسلسل حدث بالفعل| موعد عرض حلقات "قرض شخصي"

استمراراً لعرض قصص مسلسل “حدث بالفعل”، ينتظر المتابعون حكايته الجديدة التي ستُعرض بعنوان “قرض شخصي” مع الفنان كريم فهمي.

تفاصيل قصة “قرض شخصي”

يشارك في بطولة قصة “قرض شخصي” من سلسلة “حدث بالفعل” محمود عبد المغني، ندى موسى، من تأليف فادي النجار ومن إخراج هشام الرشيدي.

موعد عرض حلقات قصة “قرض شخصي”

تتضمن قصة “قرض شخصي” 3 حلقات، وسوف يتم عرض حلقتين يوم الأربعاء القادم على أحد المنصات الترفيهية الشهيرة.

أحداث “قرض شخصي” من مسلسل حدث بالفعل

تأتي أحداث قصة “قرض شخصي” بتعرض كريم فهمي لحادث سير تنقلب حياته بعده رأسًا على عقب ويدخل الغموض والخوف إلى حياته بعد الاتسقرار والأمان، وخاصةً بعد ضياع أسرته الكاملة منه، ويسعى طوال الحلقات للبحث عنهم وإيجادهم والعودة إلى حياته السابقة.

تأتي قصص سلسلة “حدث بالفعل”، عن أحداث واقعية معالجة دراميًا، وتضم كوكبة كبيرة من نجوم الدراما، وتم تقديم قصتين الأولى كانت للفنانة غادة عبد الرازق “تحت الحزام”، وقصة ريش أبيض للفنان ماجد المصري.