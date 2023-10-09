المشدد 7 سنوات لمراهقين بالشروع في إنهاء حياة طالب عمداً بالبدرشين

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم، 3 مراهقين بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامهم بالشروع في إنهاء حياة طالب عمداً وسرقته بالبدرشين.

قد احال المستشار طارق حسنين كروم المحامي العام، القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم "أحمد.ش.ق" 17 سنة عامل، "محمود. م. ع" 18 سنة عاطل، "محمد.ه.س "17 سنة كهربائي، بعد أن وجهت إليهم تهمه سرقة شخص والشروع في قتله، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 11725 لسنة 2022 جنايات البدرشين.



كشف أمر الإحالة أن المتهمين سرقوا الطفل" يوسف محمد"، وكان ذلك ليلا بطريق الاكراه الواقع عليه، بأن استوقفه المتهمين الأول والثاني حال قيادته دراجة نارية بالطريق العام طالبين اقتيادهما لمبتغاهما، فما ان وصلوا به بمكان نائي محل تواجد المتهم الثالث حتى ظفروا به، قام المتهم الثاني بإشهار سلاح ابيض "مطواة مهددين إياه بالإيذاء متعدين عليه ضربًا بالأيدي، فتمكنوا بتلك الوسيلة من شل مقاومته واخراجه من دراجته النارية توك توك والاستيلاء عليها، وذلك حال كون المتهمين الأول والثالث قد بلغا الخامسة عشر عاما ولم يبلغا الثمانية عشر عامًا ابان ضبطهما على النحو المبين بالتحقيقات.

ووجهت التحقيقات للمتهمين تهمه الشروع في قتل الطفل "يوسف محمد" عمدا بأن أطلق المتهم الثالث صوبة عيارين ناريين استقر أحدهما بعضده الأيمن حال ملاحقته لهم، قاصدين من ذلك قتله، الا إنه قد خاب اثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو توقف المجني عليه عن ملاحقتهم ومداركة اصابته بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحرزوا بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن فرد خرطوش، وحازوا بغير ترخيص ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري على النحو المبين بالتحقيقات.

أكد المجني عليه الطفل "يوسف محمد" 16 سنة - طالب - أنه أثناء سيره بالطريق العام ليلا بالدرجة النارية توك توك، استوقفه المتهمين الأول والثاني طالبين ايصالهما لكوبري أبو ربع، فاستجاب لهما وما ان وصلوا به بمكان تواجد المتهم الثالث، حتي اشهر الثاني سلاح ابيض "مطواة " وتعدوا عليه ضربًا بالأيدي جاذبين إياه لخارج الدراجة قيادته، فتمكنوا من سرقتها، وإنه بمحاولته اللاحق بهم اطلق المتهم الثالث صوبة عيارين ناريين استقر احداهما بالعضد الأيمن فحدثت اصابته وبإبلاغه عن الواقعة تمكن من التعرف عن المتهمين الأول والثاني من خلال عرض المتهمين المسجلين عليه بديوان القسم.

أكد مجري التحريات، بان تحرياته السرية توصلت لصحة ارتكاب المتهمين للواقعة، بأن استوقفه المتهمين الأول والثاني حال سيره بالدراجة البخارية قيادته ليلا طالبين توصيلهما فاستجاب لهما، وما ان وصلوا به لمكان تواجد المتهم الثالث حتي اشهر الثاني سلاح ابيض مطواة مهددين إياه به متعدين عليه ضربًا بالأيدي ودفعوه خارج الدراجة النارية، فتمكنوا من الاستيلاء عليها، الا إنه وبملاحقة المجني عليه لهم اطلق المتهم الثالث صوبه عياريين ناريين قاصدًا من ذلك قتله فاستقر احداهما بالعضد الأيمن محدثًا إصابته.