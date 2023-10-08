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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رضا سليم: حققنا فوزًا مهمًّا على الإسماعيلي.. ونسعى لمواصلة الانتصارات

رضا سليم
رضا سليم

 عبر رضا سليم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن سعادته بالمشاركة في الفوز الذي حققه الفريق على حساب الإسماعيلي، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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 وأوضح أن الفريق قدم مباراة كبيرة، ونجح في تحقيق فوز مهم، في إطار مباريات بطولة الدوري، وأن الأمور تسير بشكل جيد في المسابقة لمواصلة الانتصارات.

 وقال: «أنا سعيد بحصولي على ثقة الجهاز الفني، وأسعى للاستمرار في التواجد داخل حسابات المباريات، وسوف أستمر في تقديم كل ما يمكن للمساهمة في النتائج الطيبة التي يحققها الفريق بشكل عام».

 وعن الفوز على الإسماعيلي بثلاثية قال: «الحمد لله، حققنا الفوز بنتيجة محببة لدى الجماهير، لكن الأهلي فريق كبير، ونأمل في أن نحقق الفوز بنتائج أكبر خلال الفترة المقبلة».

 وأكد رضا سليم أنه سعيد للغاية بالتواجد داخل الفريق، ويتأقلم بشكل أكبر مع مرور الوقت، وأنه يتمنى أن يتوج مع الأهلي بكل البطولات خلال الفترة القادمة.

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