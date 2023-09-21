شاهد الأهلي يحتفى بهدف رضا سليم فى المصري: ادلّع يا رضا

احتفى النادي الأهلي بهدف اللاعب المغربي رضا سليم نجم الفريق الجديد، والمنتقل من صفوف نادي الجيش الملكي المغربي للمارد الاحمر في الميركاتو الصيفي الماضي، بهدف اللاعب الاول مع الأحمر والذي سجله في شباك نادي المصري، أول أمس الثلاثاء.

الأهلي يحتفى بهدف رضا سليم الأول

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للجم المغربي رضا سليم وهو يسجل هدفه الاول مع القلعة الحمراء، ومعه تعليق صوتي من اللاعب يردد كلمة "رضا يا رضا.. ادلّع يا رضا".

رضا يا رضا ادلّع يا رضا هو الهتاف الذي ردده جمهور النادي الأهلي للاعب من المدرجات أثناء مباراة المصري البورسعيدي، في الجولة الأولى من مواجهات الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" حين فاز الأهلي برباعية نظيفة.

رضا يا رضا ادلع يا رضا 🥁🎵😍 pic.twitter.com/HKjsM3YJCo — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) September 21, 2023

يحتل النادي الاهلي المركز الاول في جدول ترتيب الدوري الممتاز لنسخة الموسم الحالي بفارق الأهداف عن 6 أندية حققت الانتصار في الجولة الاولى، ويستعد الفريق حاليًا لمواجهة سان جورج الأثيوبي المقرر لها يوم الأحد المقبل في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، بمواجهات ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.