السجن 3 سنوات لتاجر مخدرات برأس سدر

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها، اليوم الأحد، بمعاقبة عاطل بالحبس 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، لاتجاره في المواد المخدرة بمدينة رأس سدر.

وتعود أحداث الواقعة، عندما وردت معلومات لمباحث رأس سدر، تفيد قيام عاطل يدعى "ياسر. م"، 35 عامًا، بإعادة مزاولة نشاطه الإجرامي بالاتجار في المواد المخدرة، بالأحياء الشعبية والقرى السياحة والطرق السريعة.

كما أنه يتخذ من منطقة أبورزق مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبالكشف عن صحيفة سوابقه تبين أنه مسجل اتجار في المواد المخدرة، وسرقة بشمال سيناء.

وجرى صدور إذن النيابة العامة، لضبط المتهم، وتفتيش مسكنه، وعلى الفور جرى إعداد كمين لضبطه، وتمكن معاون المباحث والقوة المرافقة له من ضبطه خلال انتظاره لأحد عملائه، وبحوزته كيس بلاستيك أسود اللون، وبفحصه تبين بداخله 8 طرب حشيش، ماركة المزاج العالي، وتليفون محمول ومبلغ 2110 جنيهات.

واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأنه كان يناظر أحد عملائه لتسليمه المواد المخدرة، والمبلغ المضبوط من حصيلة البيع، والمحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء.

وجرى تحرير محضر رقم "1072" جنايات رأس سدر، وبعرض المتهم على النيابة والمضبوطات، قرر مدير النيابة، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد في الموعد القانوني.

كما أحيلت القضية إلى محكمة الجنايات، وقيدت القضية برقم "679 " لسنة 2023 كلى جنوب سيناء، وتحدد لها جلسة اليوم للنطق بالحكم، وبعد سماع هيئة المحكمة مرافعة محامي المتهم، أصدرت حكمها المتقدم بالحبس 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه والمصروفات.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن منيع، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعماد الدين حمدي عبدالعزيز، وأيمن صلاح غباشىي، وسكرتارية محمد عبدالستار سكرتير التحقيق.