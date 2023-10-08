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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

غياب ليفاندوفسكي يحمل بشرى سارة لجماهير برشلونة

روبرت ليفاندوفسكي
روبرت ليفاندوفسكي

يلتقي فريق برشلونة الإسباني نظيره غرناطة مساء اليوم الأحد ، لحساب منافسات الجولة التاسعة من الليجا ، في لقاء يغيب عنه المهاجم البورلندي صاحب الـ 35 عامًا روبرت ليفاندوفسكي بداعي الإصابة.

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تشكيل برشلونة المتوقع أمام غرناطة اليوم في الدوري الإسباني


وأشات تقارير إسبانية في هذا الصدد ، أن غياب ليفاندوفسكي يبعث بحالة من التفاؤل لدى جماهير برشلونة كون أن الفريق نجح في الفوز خلال مواجهات الموسم الماضي في 7 مواجهات من دون تواجد المهاجم البولندي ، على الرغم من المردود المميز الذي يقدمه ليفا هذا الموسم ونجاحه في تسجيل 5 أهداف.

الفوز بهدف نظيف ..

وتمكن الفريق الكتالوني من الفوز بهدف من دون رد ، خلال 5 مواجهات من المواجهات السبعة التي خاضها الموسم الماضي.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة حقق الفوز بهدف دون رد 5 مرات خلال ال7 مباريات التي تغيب عنها ليفا بالموسم الماضي.

يذكر أن اللاعب الدولي البولندي ، قد تعرض للإصابة على هامش مشاركته في الشوط الأول من مواجهة برشلونة أمام بورتو والتي أقيمت مساء يوم الأربعاء الماضي، وانتهى بفوز الفريق الكتالوني بهدف نظيف في دوري الأبطال.
ومن المتوقع أن يغيب ليفا عن مران برشلونة لفترة أولية تقدر بشهر.

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