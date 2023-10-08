تشكيل برشلونة المتوقع أمام غرناطة اليوم في الدوري الإسباني

يحل فريق برشلونة تحت قيادة مدربه تشافي هيرنانديز، ضيفًا على خصمه غرناطة، في ختام منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا" 2023/24.

ويمتلك برشلونة حاليًا 20 نقطة في المركز الثالث، مقابل 5 نقاط لـ غرناطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

ويفتقد برشلونة في الوقت الحالي خدمات النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي للإصابة، والتي تعرض لها خلال مواجهة بورتو يوم الأربعاء المقبل.

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية في تقرير لها إن تشافي ينوي الاعتماد على فيران توريس بدلا من ليفاندوفسكي، وهو ما سيتسبب في هبوط مستوى أعمار الخط الأمامي لـ البلوجرانا.

وسيصل معدل أعمار ثلاثي البارسا الهجومي خلال المباراة إلى 20 عاما و6 أشهر، وهم جواو فيليكس (23 سنة) ولامين يامال (16) وفيران توريس (23).

يذكر أن البارسا حقق الفوز بصعوبة بالغة في المباريات الـ4 التي غاب فيها ليفاندوفسكي عن صفوفه على مدار الموسم الماضي 2022-2023.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام غرناطة

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، كوندي، أراوخو، بالدي.

خط الوسط: فيرمين لوبيز، روميو، جافي.

خط الهجوم: لامين يامال، فيران توريس، جواو فيليكس.

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