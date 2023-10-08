نائب محافظ الوادي الجديد تتابع مشروع "ابدأ حلمك" لإعداد الممثل المسرحي الشامل

شهدت حنان مجدي نائبة محافظ الوادي الجديد، البروفات النهائية للعروض المسرحية التي يتم إعدادها في إطار مشروع "ابدأ حلمك" لتأهيل الممثل المسرحي الشامل، والذي يتم تنفيذه من قبل وزارة الثقافة.

وحضرت العروض في مسرح سينما هيبس بالخارجة بحضور ابتسام عبدالمريد مدير عام فرع الثقافة بالوادي الجديد.

وأوضحت حنان مجدي، أن المشروع يهدف إلى اكتشاف المواهب الفنية للأطفال والشباب وتشكيل أول فرقة مسرحية متميزة من سكان المحافظة، بهدف إثراء الحركة الثقافية وتوعية الشباب بقضايا مجتمعهم من خلال العروض الفنية والمسرحية.

وأشارت ابتسام عبدالمريد، إلى أنه تم اختيار وتدريب 80 طفلاً وشاباً من مراكز المحافظة المختلفة لتطوير قدراتهم ومواهبهم المسرحية.

يأتي مشروع "ابدأ حلمك" في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني، وتحت إشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل.

وتعد مبادرة "ابدأ حلمك" التي ينفذها وزارة الثقافة في الوادي الجديد خطوة هامة في دعم المواهب الفنية للأطفال والشباب في المحافظة. حيث تهدف هذه المبادرة إلى اكتشاف المواهب الفنية والتمثيلية وتطويرها من خلال إعداد الممثل المسرحي الشامل.

وتعد البروفات النهائية للعروض المسرحية المنفذة في إطار هذا المشروع فرصة للمشاهدين للاستمتاع بمجموعة متنوعة من العروض الفنية. وهي تضمنت مشاركة حنان مجدي نائبة محافظ الوادي الجديد وابتسام عبدالمريد مديرة فرع الثقافة بالمحافظة، حيث شهدتا هذه البروفات وقامتا بتقديم الدعم والتشجيع للمشاركين.

ويهدف المشروع إلى تشكيل أول فرقة مسرحية نوعية من أبناء المحافظة، بهدف إثراء الحركة الثقافية في المنطقة، ومن خلال هذه الفرقة، يتم توجيه رسائل توعوية للشباب بقضايا المجتمع وتعزيز وعيهم الثقافي من خلال العروض الفنية والمسرحية.

وتعد هذه الخطوة إشارة إلى دور الثقافة في تنمية المجتمعات وتوعية الشباب بقضاياها المختلفة. فالثقافة والفن هما وسيلتان فعالتان لنقل الرسائل وترسيخ القيم في نفوس الأفراد، وهذا بدوره يؤدي إلى تشجيع التفكير النقدي وتعزيز الابتكار والإبداع.

وبفضل مشاريع مثل "ابدأ حلمك"، يصبح الشباب في الوادي الجديد قادرين على التعبير عن أنفسهم بطرق مبتكرة من خلال الفن والمسرح. كما يتمكنون من الاستفادة من الفرص المتاحة لتطوير مواهبهم وتحقيق طموحاتهم الفنية.

ويرفع هذا المشروع من قيمة الثقافة والفن في المحافظة، ويسهم في خلق جيل مبدع وواعٍ يسهم في تطوير المجتمع ونشر الوعي الثقافي بين أفراده. وعلى الرغم من التحديات التي يواجهها المجتمع، تكمن الأمل في دعم هذه المشاريع الثقافية التي تمكن الشباب من التعبير عن أنفسهم وصنع فرق في محيطهم.

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع مشروع "ابدأ حلمك" لإعداد الممثل المسرحي الشامل

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع مشروع "ابدأ حلمك" لإعداد الممثل المسرحي الشامل

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع مشروع "ابدأ حلمك" لإعداد الممثل المسرحي الشامل