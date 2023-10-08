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الأحد 08 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بيرسي تاو يسجل الهدف الأول في شباك الإسماعيلي

بيرسي تاو
بيرسي تاو

 سجل الجنوب أفريقي بيرسي تاو، لاعب النادي الأهلي، الهدف الأول في شباك الإسماعيلي في المباراة الجارية الآن على ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 3 من الدوري المصري الممتاز.

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 أحرز بيرسي تاو هدف التقدم في الدقيقة 24 من أحداث الشوط الأول.

 تشكيل الأهلي لمباراة الإسماعيلي:

 حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول ومحمد هاني.
خط الوسط: أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور وييرسي تاو وحسين الشحات.
 خط الهجوم: موديست

 تشكيل الإسماعيلي لمباراة الأهلي: 

 في حراسة المرمى: محمد فوزي.

 خط الدفاع: إياد العسقلاني، محمد هاشم، محمد نصر، حمدي النقاز.

 خط الوسط: محمد مخلوف، عماد حمدي، محمد عبدالسميع.

 خط الهجوم: مروان حمدي، ياو أنور، عبدالرحمن مجدي.

 

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