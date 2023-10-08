بيرسي تاو يسجل الهدف الأول في شباك الإسماعيلي

سجل الجنوب أفريقي بيرسي تاو، لاعب النادي الأهلي، الهدف الأول في شباك الإسماعيلي في المباراة الجارية الآن على ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 3 من الدوري المصري الممتاز.

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أحرز بيرسي تاو هدف التقدم في الدقيقة 24 من أحداث الشوط الأول.

تشكيل الأهلي لمباراة الإسماعيلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور وييرسي تاو وحسين الشحات.

خط الهجوم: موديست

تشكيل الإسماعيلي لمباراة الأهلي:

في حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: إياد العسقلاني، محمد هاشم، محمد نصر، حمدي النقاز.

خط الوسط: محمد مخلوف، عماد حمدي، محمد عبدالسميع.

خط الهجوم: مروان حمدي، ياو أنور، عبدالرحمن مجدي.