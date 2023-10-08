مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم على طريق العوينات بالوادي الجديد

توفي ثلاثة أشخاص في حادث تصادم مروع بين شاحنتين محملتين بالأسمدة الكيماوية والزلط عند نقطة الكيلو 100 على طريق الداخلة شرق العوينات في محافظة الوادي الجديد. تلقى مدير أمن الوادي الجديد إخطارًا أمنيًا يفيد بوقوع الحادث.

بعد وقوع الحادث المروع، توجه ضباط مديرية أمن الوادي الجديد إلى موقع الحادث لتقييم الوضع واتخاذ التدابير اللازمة. وبعد وصولهم، اتضح أن الحادث نجم عن اصطدام قوي بين شاحنتين محملتين بالأسمدة الكيماوية والزلط واندلاع النيران في السيارتين على الفور.

على الفور، تم استدعاء سيارات الإسعاف لنقل المصابين والتعامل مع الوضع الطارئ. للأسف، أكدت الجهات المعنية وفاة ثلاثة أشخاص في الحادث، وتم نقل جثث المتوفين إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام.

تم تحرير محضر بالحادث وتسليمه إلى النيابة العامة لبدء التحقيقات اللازمة. تهدف هذه التحقيقات إلى تحديد أسباب الحادث وتحميل المسؤولية للأشخاص المعنيين.

يعتبر الطريق الداخلة شرق العوينات ممرًا مهمًا لحركة المرور والنقل في محافظة الوادي الجديد. ولذا، ينبغي على السلطات المعنية أن تأخذ هذا الحادث بجدية وتقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطريق والحفاظ على سلامة المارة.

يؤكد هذا الحادث مجددًا على أهمية الامتثال لقوانين المرور واتخاذ احتياطات السلامة اللازمة أثناء القيادة. حفظ الله الجميع وألهم ذوي الضحايا الصبر والسلوان.