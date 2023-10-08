هاري كين يقود تشكيل بايرن ميونخ أمام فرايبورج في الدوري الإلماني

أعلن الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونخ عن التشكيل الذي يخوض مباراة فرايبورج مساء اليوم على ستاد أليانز أرينا ضمن منافسات الجولة السابعة في الدوري الألماني .

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تشكيل بايرن ميونخ لمباراة فرايبورج

أولرايش _ أوباميكانو _مين جاي _ كيميش _ جوريتزكا _ هاري كين _ ساني _ كومان _ ديفيز _ مولر _مزراوي.

يقود هاري كين هجوم بايرن ميونخ في التشكيل الرسمي لمباراة فرايبورج في الجولة السابعة في الدوري الألماني .

موعد مباراة بايرن ميونخ و فرايبورج

تبدأ مباراة بايرن ميونخ و فرايبورج مساء اليوم الأحد في تمام الساعة 6.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و6.30مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و7.30 مساء بتوقيت الإمارات .