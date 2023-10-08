العاهل الأردني يحذر من تفاقم العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين

دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، إلى ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لتفادي تفاقم الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين التي ستكون لها «تداعيات خطيرة» على كل جهود التهدئة الشاملة وعلى أمن المنطقة واستقرارها.

وأكد العاهل الأردني خلال اتصال هاتفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية العمل معا لتفادي تفاقم الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن العاهل الأردني قوله إن هناك تواصلًا مع الشركاء الإقليميين والدوليين لبحث «تحرك دولي عاجل لوقف التصعيد وحماية المنطقة من تبعات دوامة عنف جديدة».

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس قد شنت منذ صباح السبت عملية واسعة النطاق ضد الاحتلال الإسرائيلي حملت اسم « طوفان الأقصى» ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة تجاه الفلسطينيين ومقدساتهم أسفرت حتى الآن عن مقتل 600 إسرائيلي وإصابة 2048 وأسر 100 آخرين وفقًا لتصريحات إسرائيلية رسمية.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عن استشهاد 370 مواطنًا فلسطينيًا وإصابة 2200 آخرين وفقًا لبيانات وزارة الصحة الفلسطينية.

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