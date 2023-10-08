طريقة عمل ساندوتش فاهيتا بالجبن| سهل وسريع

مع قضاء يوم طويل في العمل، تحتاج الأمهات لوصفات سهلة لا تستغرق وقتًا طويلًا لتحضيرها بعد عودتها إلى المنزل، من أسهل الوصفات التي يمكنك صنعها لأولادك هي ساندويتشات فاهيتا بالجبن، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

طريقة عمل ساندوتش فاهيتا بالجبن

المقادير

- صدر الدجاج : 800 جم (مقطع شرائح)

- جبن موزاريلا : 300 جرام (مبشور)

- لبن زبادي : ربع كوب

- عصير الليمون : نصف كوب

- الزيت النباتي : 5 ملاعق كبيرة

- الأفوكادو : 1 حبة (مقطع شرائح)

- فلفل رومي أصفر : 1 حبة (مقطع شرائح)

- فلفل رومي أحمر : 1 حبة (مقطع شرائح)

- الفلفل الرومي الأخضر : 1 حبة (مقطع شرائح)

- بابريكا : ملعقة صغيرة

- الزنجبيل : ملعقة صغيرة

- الفلفل الأبيض : ملعقة صغيرة

- ثوم بودرة : ملعقة صغيرة

- بودرة البصل : ملعقة صغيرة

- ملح : حسب الرغبة

- خبز التورتيلا : حسب الحاجة

طريقة التحضير

في وعاء، ضعي صدور الدجاج، وعصير الليمون، واللبن الزبادي، والبابريكا، والزنجبيل، والفلفل الأبيض، والملح، والثوم البودرة، وبودرة البصل.

قلبي المكونات حتى تتداخل ثم غطي الوعاء وأدخليه إلى الثلاجة لحوالي 4 ساعات.

في مقلاة واسعة على نار متوسطة، حمّي الزيت النباتي، واقلي البصل حتى يذبل، ثم أضيفي الفلفل، وقلبي حتى تذبل المكونات.

أضيفي شرائح الدجاج وغطي المقلاة، واتركيها على نار متوسطة مع التقليب من حين لآخر حتى ينضج الدجاج.

ضعي كمية من الحشوة في الخبز مع شرائح الأفوكادو، والبصل المقلي، والجبن.

كرري الخطوة السابقة حتى انتهاء الكمية، وحمصي الساندويشات وقدميها ساخنة.