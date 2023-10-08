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الأحد 08 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

إسلام جمال يواصل تصوير مسلسل "الحشاشين"

إسلام جمال
إسلام جمال

يواصل الفنان إسلام جمال تصوير مسلسل "الحشاشين" بطولة النجم كريم عبد العزيز، والمقرر عرضه في رمضان المقبل 2024، من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج سينرجى، حيث صور إسلام عدة مشاهد التي تضمنت امتضاده للخيل حيث أن دوره محورى في العمل ويتطلب ركوب الخيل في أغلب الأحيان.

وفى سياق آخر ينتظر إسلام جمال عرض أولى حلقات حكاية "ما تيجى نشوف" الذى يشارك في بطولتها كلا من هنا شيحة، أحمد جمال سعيد، نبيل عيسى وعدد كبير من الفنانين، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج محمد الخبيرى، حيث من المقرر أن ينطلق عرضها اليوم على قناة on.

فيلم السرب

وينتظر إسلام جمال عرض فيلم "السرب" مع النجوم أحمد السقا وآسر ياسين وشريف منير ودياب، والذى انتهى من تصويره منذ فترة، من إخراج أحمد نادر جلال، وكان مقرر طرح الفيلم الفترة الماضية ولكنه تأجل طرحه.

أخر أعمال إسلام جمال

وكانت أخر أعمال إسلام جمال مسلسل "الأصلى" بطولة النجمة ريهام عبد الغفور، والذى عرض العام الماضى، وحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وشارك في بطولته كلا من حمزة العيلى، أحمد بدير، ومنال سلامة، وأخرون، إخراج أحمد حسن.

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