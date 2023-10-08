محمد صلاح يُسجل رقمًا قياسيًا تاريخيًا جديدًا مع ليفربول ضد برايتون

نجح النجم المصري الدولي محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، في تحقيق رقم قياسي تاريخي جديد في مسيرته مع الريدز، ضمن مواجهات المسابقات المحلية بالتحديد أمام نادي برايتون، وذلك خلال مواجهة اليوم الأحد.

سجل محمد صلاح هدفين في شباك نادي برايتون عند الدقيقة 10 والدقيقة 46، ضمن المواجهة الجارية بين الطرفين على ملعب ستاد فالمر، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

صلاح يسجل رقمًا قياسيًا تاريخيًا مع ليفربول:

خلال 14 مباراة لعب فيها محمد صلاح أمام نادي برايتون، تمكن النجم المصري من المساهمة في 14 هدفًا بمواجهات الدوري الإنجليزي.

وأصبح محمد صلاح أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في تاريخ مواجهات ليفربول وبرايتون، بـ 8 أهداف ليفُض الشراكة مع النجم السابق كيني دالغليش الذي كان يملك 6 أهداف.

برايتون أفضل منافس لصلاح في الدوري الإنجليزي:

تمكن صلاح من تسجيل 8 أهداف في شباك برايتون، فضلًا عن تقديمه 6 تمريرات حاسمة، ليكون النادي الذي يشهد أكثر مساهمة تهديفية ضده من قبل المصري بالتساوي مع فريق مانشستر يونايتد.

أما عن أرقام محمد صلاح مع ليفربول في الموسم الحالي، فتمكن المصري من تسجيل 6 أهداف خلال 10 مباريات حتى الآن، بعد هدفي برايتون، في مختلف المسابقات، حتى الآن.