النني خارج تشكيل أرسنال لمواجهة مانشستر سيتي اليوم بالدوري الإنجليزي

أعلن المدرب الإسباني مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، تشكيل الفريق الذي يخوض مواجهة مانشستر سيتي، اليوم، على ملعب ستاد الإمارات لحساب الجانرز، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من مباريات الدوري الإنجليزي لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

تشكيل أرسنال لمواجهة مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي:

جاء جابرييل خيسوس على رأس تشكيل أرسنال لمواجهة مانشستر سيتي اليوم ومعه نيكيتاه في خط الهجوم، في لقاء يشهد غياب النجم الإنجليزي بوكايو ساكا، ويعتمد أرتيتا اليوم على طريقة لعب 4-3-3، والتي تضم كل من:

في حراسة المرمى: رايا.

في خط الدفاع من اليمين لليسار: بن وايت – غابرييل وويليام ساليبا – زينشينكو.

في خط الوسط: مارتن اوديجارد - جورجينيو - ديكلان رايس.

في خط الهجوم: نيكيتاه – جابرييل خيسوس – تروسارد.

ويتواجد على مقاعد بدلاء أرسنال لمواجهة مانشستر سيتي اليوم كل من رامسديل وتومياسو وكيويار وتوماس بارتي وسميث روي وفييرا ونيلسون ومارتينيلي وكاي هافيرتز.

وجاء محمد النني خارج قائمة الجانرز النهائية لمواجهة مانشستر سيتي، اليوم، التي تنطلق في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.