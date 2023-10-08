تاريخيًا .. هدافو مواجهات الأهلي والإسماعيلي

مع دقات السابعة من مساء اليوم الأحد ، يلتقي النادي الأهلي نظيره الإسماعيلي لحساب منافسات الدوري الممتاز على ملعب برج العرب بالإسكندرية ، وهي المواجهة الثانية للأحمر في البطولة المحلية بعد أن حقق الانتصار في أولى الجولات أمام المصري البورسعيدي برباعية من دون رد.





وخاض الإسماعيلبي مواجهتين بالمسابقة حتى الآن ، تعرض للخسارة في الجولة الأولى أمام زد على ملعب القاهرة الدولي بهدف من دون رد ، قبل أن يحقق انتصارًا عريضًا على الاتحاد السكندري على ملعب الإسماعيلية بثلاثية مقابل هدف.

الهدافون ..

هدافو الأهلي في مواجهات الأهلي أمام الإسماعيلي: صالح سليم برصيد عشرة أهداف، وأحمد مكاوي تسعة أهداف، وتوتو سبعة أهداف، ويتساوى من محمود الخطيب وحسام حسن ومحمد بركات ستة أهداف، ومحمد رمضان خمسة أهداف.

هدافو الإسماعيلي أمام الأهلي: عوض عبد الرحمن وبشير عبد الصمد وعماد سليمان، ولكل منهم أربعة أهداف، وفتحي نافع وعلي عمر وصلاح أبو جريشة ومحمد صلاح أبو جريشة ومحمد بركات ومحمد فضل ولكل منهم ثلاثة أهداف.