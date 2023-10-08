مشاهدة الاهلي والاسماعيلي بث مباشر كورة لايف

رابط بث مباراة الاهلي يلا شوت تويتر..مشاهدة الاهلي والاسماعيلي بث مباشر كورة لايف،يخوص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر ، مع فريق الإسماعيلي اليوم الأحد الموافق 8 أكتوبر ، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري لكرة القدم .

حيث يخوض النادي الأهلي المباراة من أجل تحقيق الفوز والنقاط الثلاث ، وهو في معنويات عالية عقب التأهل لنهائي كأس مصر بعد الفوز على إنبي في نصف النهائي بثلاثية نظيفة.

مجريات مباراة الأهلي – الإسماعيلي

تبدأ المباراة بحماس كبير من قبل لاعبي الفريقين المتواجهين. فالأهلي يبحث عن فوزه الثاني في دوري نايل المصري بعد انتصاره في الجولة الأولى برباعية نظيفة على المصري البورسعيدي. حيث تأجلت مباراته الثانية بسبب ضغط المباريات في البطولات الأخرى. يتمركز الأهلي في المركز الثامن من الترتيب برصيدد ثلاث نقاط.

بينما الإسماعيلي فقد لعب مباراتين في الدوري، فاز في إحداهما وتعرض للهزيمة في الأخرى. فهو في المركز التاسع برصيد 3 نقاط أيضاً، وعينه على الفوز أمام الأهلي ليصعد بالترتيب.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي المصري والاسماعيلي | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي المصري والاسماعيلي | من هنــــا

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي

أما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز، تنقل قنوات أون تايم سبورت ONTime Sports مباريات الدوري الممتاز والبطولات المحلية لكرة القدم بشكل مجاني عبر قنواتها المفتوحة 1، 2، لذا سنقدم لكم في السطور التالية تردد قناة أون تايم سبورت 1 الناقلة لمباراة الأهلي القادمة والإسماعيلي.

تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري

جاء تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الإسماعيلي في الدوري الممتاز، بنحو:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: على معلول- ياسر إبراهيم- محمد عبدالمنعم- محمد هاني.

خط الوسط: اليو ديانج- إمام عاشور- محمد مجدي أفشه- حسين الشحات- بيرسي تاو.

الهجوم: محمود عبدالمنعم كهربا.

تشكيل الإسماعيلي أمام الأهلي في الدوري

أما عن تشكيل الإسماعيلي المتوقع لمواجهة الأهلي في الدوري الممتاز، فهو كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم.

خط الدفاع: إياد العسقلاني- محمد هاشم- محمد عمار- أحمد محسن.

خط الوسط: عماد حمدي- عمر الساعي- محمد حسن- نادر فرج.

الهجوم: باسم مرسي- عبدالرحمن مجدي.

سيتولى طاقم التحكيم المباراة ويتكون من:

- حكم الساحة: محمود البنا.

- مساعد الحكم الأول: أحمد حسام طه.

- مساعد الحكم الثاني: سمير جمال.

- حكم رابع: السيد منير.

- حكم VAR: عمرو الشناوي.

- حكم VAR المساعد: محمد نهاد.