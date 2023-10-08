هالاند على رأس تشكيل مانشستر سيتي أمام أرسنال بالدوري الإنجليزي

أعلن المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، تشكيل الفريق الذي يخوض مواجهة السيتيزنس أمام أرسنال، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من مباريات الدوري الإنجليزي لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

تشكيل مانشستر سيتي أمام أرسنال بالدوري الإنجليزي

وجاء إيرلينج هالان على راس تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة أرسنال اليوم ويعاونه كل من الفاريز وفودين في الجانب الهجومي، بطريقة لعب 4-3-3، وضم التشكيل كل من:-

في حراسة المرمى: إيدرسون.

في خط الدفاع: كايل والكر - ناثان آكي - روبين دياز – جفارديول.

في خط الوسط: بيرناردو سيلفا – ماتيو كوفاسيتش – لويس.

في خط الهجوم: فيل فودين – إيرلينج هالاند – الفاريز.

ويتواجد على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي كل من أورتيجا وفيليبس وستونز وجاك جيراليش ودو كو وجوميز ومانويل آكانجي ونونيز وبوب.