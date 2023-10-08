برزت وظائف لمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، على محركات موقع “جوجل” بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، بعدما أعلن عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف الإدارية والتقنية والهندسية لحملة البكالوريوس فأعلى بالرياض.

التخصصات المطلوبة في وظائف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

وأوضح المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، أن التخصصات المطلوبة في الوظائف الشاغرة، جاءت كالتالي:

أخصائي تفتيش بيئي.

كبير أخصائي تفتيش بيئي.

التخصصات المطلوبة:

إدارة الأعمال.

الإدارة العامة.

علوم الحاسب.

تقنية المعلومات.

هندسة الحاسب.

العلوم.

الرياضيات.

الهندسة (عام).

هندسة البيئة.

إدارة المشاريع.

شروط وظائف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

ونوه المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، أن هناك عددًا من الشروط يجب أن تتوفر في المتقدم على الوظائف، والتي جاءت كالتالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس فأعلى في أحد التخصصات المطلوبة أعلاه.

توفر المهارات والخبرات المحددة لكل وظيفة.

إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

مهارات في القيادة والتواصل الفعال.

رابط التقديم على وظائف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

ويمكن التقديم على وظائف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، من خلال الرابط التالي: “اضغط هنـــــــــــا”.