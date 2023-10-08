أرقام من تاريخ مواجهات الأهلي والإسماعيلي بالدوري

في مواجهة مرتقبة جماهيريًا ، يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تمام السابعة مساء اليوم باستاد برج العرب مع الإسماعيلي في إطار مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري.



الأهلي والإسماعيلي .. سبق وأن التقى الفريقان خلال 123 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري العام منذ بدايته موسم 1948-1949، تمكن الأهلي من الفوز خلال 65 مباراة، بينما انتصر الإسماعيلي في 22 مباراة، وتعادل الفريقان خلال 36 مباراة، أحرز لاعبو الأهلي 181 هدفًا وتلقت شباكه 95 هدفًا.

أكبر الانتصارات للفريقين ..

وعلى صعيد الأرقام ، تمكن الأهلي من تحقيق فوزًا برقم قياسي تهديفيًّا بقيادة الراحل صالح سليم، حيث تمكن الأهلي من الفوز 8- صفر موسم 1957-1958، سجل منها صالح سليم سبعة أهداف، جعلته صاحب أكبر عدد من الأهداف في مباراة واحدة بالدوري العام، وأحرز توتو الهدف الثامن، كما حقق الأحمر الانتصار على الإسماعيلي 6- صفر مرتين، الأولى موسم 1996-1997، والثانية موسم 2004-2005، وفاز الأهلي 5-2 موسم 1952-1953، فيما فاز الأهلي ثلاث مرات بنتيجة 4-0، مواسم 1975-1976، و2005-2006، و2021-2022، وبنتيجة 4-3 مرتين موسمي 1985-1986، و1993-1994.

أما الإسماعيلي فكانت أكبر نتائجه في الفوز على الأهلي هي 4-1 موسم 1963-1964، و4-2 موسم 1964-1965، و4-3 موسم 1999-2000.

وتعادل الفريقان في مباراة واحدة بنتيجة 4-4 موسم 2001-2002.