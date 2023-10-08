رئيس البنك الأهلي: طرد عواد مستحق

قال أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي أن الطرد الذي تعرض له محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك مستحق 100%.

أضاف نصار في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة عبر برنامج "طويلة وعالية" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت "طرد محمد عواد حارس الزمالك في مباراتنا مستحق 100%".

وواصل "قرار الطرد كان صحيح وواضح، وكان هناك فرصة أمام حكم الساحة أن يراجع قراره وتأكد من صحته".

وحول طرد محمد فتحي لاعب البنك الأهلي، قال أشرف نصار " لو الحكم لديه وجهة نظر بأن هناك خشونة واللاعب يستحق انذار كان من المفترض ان يمنح البطاقة للاعب بمجرد وقوع الخطأ".

وتابع "ولكن من غير المعقول ان ينتظر الحكم قيام لاعب الزمالك بالتوجه إليه والحديث معه عن البطاقة، بل ويقرر الحكم إيقاف المباراة بدلًا من انتظار خروج الكرة من الملعب، لا أجد تفسير لما حدث".