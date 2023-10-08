الإمارات تتضامن مع أفغانستان في ضحايا الزلزال

عبّرت الإمارات، اليوم الأحد، عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع الشعب الأفغاني في ضحايا الزلزال الذي ضرب شمال غرب مدينة هرات، ما أسفر عن مقتل وإصابة آلاف الأشخاص.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الشعب الأفغاني وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وفي سياق متصل ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف في غرب أفغانستان والهزّات الارتدادية التي أعقبته إلى أكثر من ألفي قتيل، وفق ما أعلن مسؤول حكومي الأحد.

وقال جنان صايق، المتحدث باسم وزارة الكوارث في إدارة طالبان، إن الزلازل أودت بحياة 2053 شخصا وأسفرت عن إصابة 9240 آخرين وتدمير أو تضرر 1320 منزلا. وقفز عدد القتلى من 500 شخص أعلن عنها الهلال الأحمر صباح اليوم الأحد.

وأضاف، في مؤتمر صحفي، أن عشرة فرق إنقاذ موجودة في الإقليم المتاخم لإيران.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن مركز الزلازل التي ضربت غربي البلاد أمس السبت كان على بعد 35 كيلومترا شمال غربي مدينة هرات وبلغت قوة أحدها 6.3 درجة.

وهذه الزلازل من بين أكثر الهزات الأرضية إزهاقا للأرواح في العالم خلال هذا العام.

وقال مسؤول في هيئة الصحة في هرات عرف نفسه باسم الطبيب دانيش إن أكثر من 200 جثة وصلت لمستشفيات مختلفة. وأضاف أن أغلبهم من النساء والأطفال.

وذكر أن الجثث "نُقلت إلى عدة مواقع.. قواعد عسكرية ومستشفيات.