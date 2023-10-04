الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب شمال سوريا

ريختر
ريختر

 ضرب زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، اليوم الخميس، شمال مدينة اللاذقية في سوريا.

 شمال اللاذقية:

 وذكرت صحيفة الغد الأردنية نقلًا عن المركز الوطني للزلازل في سوريا، أن مركز الزلزال يقع على بعد 49 كيلومترًا شمال مدينة اللاذقية، وعلى عمق 17 كيلومترًا.

 ولم يُعلن عن وقوع أي إصابات، أو أضرار في الممتلكات حتى الآن.

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 الزلازل في سوريا:

 تقع سوريا في منطقة نشطة زلزاليًا، حيث تقع على صدع البحر الأبيض المتوسط، الذي يمتد من تركيا إلى سوريا ولبنان وإسرائيل.

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 وتعرضت سوريا للعديد من الزلازل المدمرة في الماضي، بما في ذلك زلزال حلب عام 1138 الذي دمر المدينة بالكامل، وزلزال حلب عام 1822 الذي أسفر عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص.

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