زلزال عنيف يضرب الفلبين بقوة 6.2 درجة

ضرب زلزال عنيف بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر، شمال "الفلبين"، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة الأنباء الفلبينية الحكومية عن معهد الفلبين لعلم البراكين والزلازل قوله، إن الزلزال وقع في بلدة كالايان بمقاطعة كاغايان.

الزلزال الذي كان مركزه على بعد 22 كيلومترا شمال غرب جزيرة دالوبيري، ضرب المنطقة حوالي الساعة 11.35 صباحا بالتوقيت المحلي (03:35 ت.غ).

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو خسائر في الأرواح.

الفلبين تتهم الصين باستهداف قاربها العسكري بمدافع المياه

نددت الفلبين، الأحد، باستخدام الصين لإجراءات مبالغ فيها وهجومية تجاه سفنها، مؤكدة أن خفر السواحل الصيني قام باعتراض طريق قارب إمدادات عسكري في بحر الصين الجنوبي استهدافه بالمياه.

قالت القوات المسلحة الفلبينية إن زورقا تابعا لخفر السواحل الصيني اعترض سبيل القارب الفلبيني أمس السبت ووجه إليه مدافع المياه.

كان القارب الفلبيني في مهمة روتينية لتناوب القوات وإعادة تزويدها بالإمدادات.

وأضافت أن الاعتراض كان "في تجاهل صارخ لسلامة أولئك الموجودين على متنه وفي انتهاك للقانون الدولي".

قال متحدث باسم خفر السواحل الصيني إن سيادة بلاده "ليست محل شك" على جزر سبراتلي والمياه المحاذية لها بما يشمل المنطقة التي كان فيها القارب الفلبيني.

وأضاف على حساب خفر السواحل على ويتشات: "نحث الجانب الفلبيني على وقف أنشطته المتعدية فورا في تلك المياه".