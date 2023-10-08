تسليم كشوف الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم للمديريات التعليمية غدًا

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن تسليم كشوف المعلمين الناجحين بمسابقة 30 ألف معلم للسنة الأولى، غدًا الإثنين، إلى المديريات التعليمية بمختلف المحافظات.

وتستعد المديريات التعليمية للتعاقد مع المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم الأولى خلال الأيام المقبلة بعد تسلم الكشوف.

توقيع قرارات تعاقد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم

وقع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قرارات تعاقد المعلمين الجدد الفائزين في مسابقة ٣٠ ألف معلم السنة الأولى، استعدادا لبدء تسكينهم واستلامهم العمل منتصف الأسبوع الحالى وفقا للتوزيع الجغرافى بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وصرح شادى زلطة المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم بأن الدكتور رضا حجازى أكد أن المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا الاختبارات سيتم إتاحة ألفرصة لهم لتقديم التماس بمديريات التربية والتعليم التابعين لها، حيث سيتم التواصل معهم لإعادة الاختبارات التى لم يجتازوها.

واستقبل الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم الخميس ٥ أكتوبر، لتفقد سير امتحانات المتقدمين لمسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد للعام الثاني بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

وأشاد وزير التريبة والتعليم بالدور الكبير الذي يقوم به الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في إعداد وإدارة منظومة المسابقات المركزية، وحوكمتها الشديدة التي تضمن اختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل وظيفة معلم مساعد وهي المهنة السامية التي تسهم في تشكيل وعي وفكر ثروتنا من الموارد البشرية.

وأكد وزير التربية والتعليم أن المبادرة الرئاسية لتعيين 150 ألف معلم على مدار خمس أعوام، بواقع 30 ألف معلم كل عام، تستهدف سد العجز في المعلمين، مشيرا إلى أنه في حال عدم اكتمال العدد المطلوب في أي محافظة خلال مسابقة العام الأول 2022 ومسابقة العام الثاني 2023 ، سيتم التنسيق مع الجهاز لتنظيم مسابقة جديدة لاستكمال العدد المقرر والمطلوب لكل محافظة من المعلمين.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن رؤية الوزارة ترتكز على اختيار أفضل المعلمين الذين يتمتعون بمهارات مهنية، ومعارف متجددة، وقيم وسلوكيات مهنية سليمة ولديهم القدرة على تنمية مهاراتهم بشكل متواصل حتى يتمكنوا من مواكبة أساليب التعليم الحديثة، وبما يمكنهم من بناء شخصية الطفل وتطوير قدراته من جميع الجوانب المعرفية والمهارية وإعداده للمستقبل.