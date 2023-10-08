وكيل الأزهر: الشريعة تقوم على تحقيق المقاصد والحفاظ على مصالح العباد

عُقدت اليوم الأحد 8 / 10 / 2023م فعاليات اليوم الثاني للدورة المشتركة لأئمة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، بمحاضرة للأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف.

تأتي الدورة بعنوان: "مفهوم تطبيق الشريعة الإسلامية"، بحضور أشرف فهمي مدير عام الإدارة العامة للتدريب بوزارة الأوقاف.

الداعية لا بد أن يكون على وعي بالواقع والتعامل مع مقتضياته

وخلال محاضرته وجه الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني خالص الشكر للأوقاف على تنظيمها لهذه الدورة واستضافتها كعمل مشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الدورة ثمرة من ثمرات هذا التعاون المشترك، ومؤكدًا أن الداعية لا بد أن يكون على وعي بالواقع والتعامل مع مقتضياته، وأن يكون لديه رؤية إعلامية معاصرة، وأن الداعية لا يمكن أن ينفصل عن واقعه ولا عن مجتمعه ولا عن الزمن الذي يعيش فيه، ولو انفصل عن ذلك لكانت دعوته أشبه بالتاريخ لا تشفي ألمًا ولا تحقق أملًا ولا تضمد جراحًا، ولكان كأنما يتكلم لإسماع نفسه.

كما أن الداعية لا بد أن يكون ملمًا وعلى دراية بعلوم عصره ومفاتيحها وبكل مقتضيات عصره التي يستطيع أن يبني عليها دعوته، فالداعية لا بد أن يكون فقيهًا، والداعية والفقيه لا بد أن يكونا على دراية بأحوال الواقع، مؤكدًا أن الشريعة تقوم على تحقيق المقاصد والحفاظ على مصالح العباد.