الأوقاف: انعقاد 787 ندوة عن حق الوطن

عقدت وزارة الأوقاف، (787) ندوة بالمساجد الكبرى، تحت عنوان: "علو الهمة في خدمة الدين والوطن"، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الولاء والانتماء للوطن، وضرورة الحفاظ عليه، والعمل على كل ما يدعم تحقيق أمنه واستقراره ، وذلك على النحو التالي:



ففي مديرية أوقاف القاهرة أقيمت ندوات بـ (58) مسجدًا، منها: مسجد الظاهر بيبرس، ومسجد شوقي المتيني.

وفي مديرية أوقاف الدقهلية أقيمت ندوات بـ (39) مسجدًا، منها: مسجد النصر، ومسجد الكبير.

وفي مديرية أوقاف القليوبية أقيمت ندوات بـ (30) مسجدًا، منها: مسجد الخلايلة، ومسجد عبدالفتاح قمر.

وفي مديرية أوقاف السويس أقيمت ندوات بـ (10) مساجد، منها: مسجد الإمامين، ومسجد أحباب المصطفى.

وفي مديرية أوقاف الوادي الجديد أقيمت ندوات بـ (23) مسجدًا، منها: مسجد الوهاب، ومسجد زمزم.

وفي مديرية أوقاف بور سعيد أقيمت ندوات بـ (4) مساجد، منها: مسجد التوكيلات الملاحية، ومسجد صالح سليم.

وفي مديرية أوقاف جنوب سيناء أقيمت ندوات بـ (16) مسجدًا، منها: مسجد الوادي المقدس، ومسجد الحق المبين.

وفي مديرية أوقاف دمياط أقيمت ندوات بـ (12) مسجدًا، منها: مسجد الأمناء، ومسجد وهيب الأنصاري.

وفي مديرية أوقاف مطروح أقيمت ندوات بـ (18) مسجدًا، منها: مسجد حبيب الرحمن، ومسجد الفتح المثاني.

وفي مديرية أوقاف الأقصر أقيمت ندوات بـ (20) مسجدًا، منها: مسجد الناصرية، ومسجد جاد الكريم.

وفي مديرية أوقاف الإسكندرية أقيمت ندوات بـ (22) مسجدًا، منها: مسجد ياقوت العرش، ومسجد الرشاد.

وفي مديرية أوقاف البحر الأحمر أقيمت ندوات بـ (14) مسجدًا، منها: مسجد الكوثر، ومسجد أبو الحجاج.

وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ أقيمت ندوات بـ (32) مسجدًا، منها: مسجد يعقوب الجديد، ومسجد حامول العرب.

وفي مديرية أوقاف الغربية أقيمت ندوات بـ (20) مسجدًا، منها: مسجد السلام، ومسجد الأحمدي.

وفي مديرية أوقاف الإسماعيلية أقيمت ندوات بـ (14) مسجدًا، منها: مسجد العادل، ومسجد الطلمبات.

وفي مديرية أوقاف قنا أقيمت ندوات بـ (30) مسجدًا، منها: مسجد ناصر، ومسجد الوحدة العربية.

وفي مديرية أوقاف بني سويف أقيمت ندوات بـ (16) مسجدًا، منها: مسجد التوبة، ومسجد صفي الدين.



وفي مديرية أوقاف المنوفية أقيمت ندوات بـ (20) مسجدًا، منها: مسجد نعمة الله، ومسجد سيدي شبل.

وفي مديرية أوقاف سوهاج أقيمت ندوات بـ (50) مسجدًا، منها: مسجد آل النجار، ومسجد الطويل.

وفي مديرية أوقاف الشرقية أقيمت ندوات بـ (62) مسجدًا، منها: مسجد الفتح، ومسجد شلبي.

وفي مديرية أوقاف المنيا أقيمت ندوات بـ (39) مسجدًا، منها: مسجد الفولي، ومسجد العمري.

وفي مديرية أوقاف شمال سيناء أقيمت ندوات بـ (20) مسجدًا، منها: مسجد النصر، ومسجد الوفاق القديم.

وفي مديرية أوقاف الجيزة أقيمت ندوات بـ (40) مسجدًا، منها: مسجد رفاعي هيكل، ومسجد الاستقامة.

وفي مديرية أوقاف أسوان أقيمت ندوات بـ (51) مسجدًا، منها: مسجد العتيق، ومسجد المطار.

وفي مديرية أوقاف البحيرة أقيمت ندوات بـ (48) مسجدًا، منها: مسجد الخبيري، ومسجد السد العالي.

وفي مديرية أوقاف أسيوط أقيمت ندوات بـ (42) مسجدًا، منها: مسجد الهلالي، ومسجد الشهيد عبدالمنعم رياض.

وفي مديرية أوقاف الفيوم أقيمت ندوات بـ (34) مسجدًا، منها: مسجد قباء، ومسجد عبد الله وهبي.

