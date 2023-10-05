الخميس 05 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

الأوقاف: انعقاد 787 ندوة عن حق الوطن

بوابة الوفد الإلكترونية

 

عقدت وزارة الأوقاف، (787) ندوة بالمساجد الكبرى، تحت عنوان: "علو الهمة في خدمة الدين والوطن"، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الولاء والانتماء للوطن، وضرورة الحفاظ عليه، والعمل على كل ما يدعم تحقيق أمنه واستقراره ، وذلك على النحو التالي:


ففي مديرية أوقاف القاهرة أقيمت ندوات بـ (58) مسجدًا، منها: مسجد الظاهر بيبرس، ومسجد شوقي المتيني.
وفي مديرية أوقاف الدقهلية أقيمت ندوات بـ (39) مسجدًا، منها: مسجد النصر، ومسجد الكبير.
وفي مديرية أوقاف القليوبية أقيمت ندوات بـ (30) مسجدًا، منها: مسجد الخلايلة، ومسجد عبدالفتاح قمر.
وفي مديرية أوقاف السويس أقيمت ندوات بـ (10) مساجد، منها: مسجد الإمامين، ومسجد أحباب المصطفى.
وفي مديرية أوقاف الوادي الجديد أقيمت ندوات بـ (23) مسجدًا، منها: مسجد الوهاب، ومسجد زمزم.
وفي مديرية أوقاف بور سعيد أقيمت ندوات بـ (4) مساجد، منها: مسجد التوكيلات الملاحية، ومسجد صالح سليم.
وفي مديرية أوقاف جنوب سيناء أقيمت ندوات بـ (16) مسجدًا، منها: مسجد الوادي المقدس، ومسجد الحق المبين.
وفي مديرية أوقاف دمياط أقيمت ندوات بـ (12) مسجدًا، منها: مسجد الأمناء، ومسجد وهيب الأنصاري.
وفي مديرية أوقاف مطروح أقيمت ندوات بـ (18) مسجدًا، منها: مسجد حبيب الرحمن، ومسجد الفتح المثاني.
وفي مديرية أوقاف الأقصر أقيمت ندوات بـ (20) مسجدًا، منها: مسجد الناصرية، ومسجد جاد الكريم.
وفي مديرية أوقاف الإسكندرية أقيمت ندوات بـ (22) مسجدًا، منها: مسجد ياقوت العرش، ومسجد الرشاد.
وفي مديرية أوقاف البحر الأحمر أقيمت ندوات بـ (14) مسجدًا، منها: مسجد الكوثر، ومسجد أبو الحجاج.
وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ أقيمت ندوات بـ (32) مسجدًا، منها: مسجد يعقوب الجديد، ومسجد حامول العرب.
وفي مديرية أوقاف الغربية أقيمت ندوات بـ (20) مسجدًا، منها: مسجد السلام، ومسجد الأحمدي.
وفي مديرية أوقاف الإسماعيلية أقيمت ندوات بـ (14) مسجدًا، منها: مسجد العادل، ومسجد الطلمبات.
وفي مديرية أوقاف قنا أقيمت ندوات بـ (30) مسجدًا، منها: مسجد ناصر، ومسجد الوحدة العربية.
وفي مديرية أوقاف بني سويف أقيمت ندوات بـ (16) مسجدًا، منها: مسجد التوبة، ومسجد صفي الدين.


وفي مديرية أوقاف المنوفية أقيمت ندوات بـ (20) مسجدًا، منها: مسجد نعمة الله، ومسجد سيدي شبل.
وفي مديرية أوقاف سوهاج أقيمت ندوات بـ (50) مسجدًا، منها: مسجد آل النجار، ومسجد الطويل.
وفي مديرية أوقاف الشرقية أقيمت ندوات بـ (62) مسجدًا، منها: مسجد الفتح، ومسجد شلبي.
وفي مديرية أوقاف المنيا أقيمت ندوات بـ (39) مسجدًا، منها: مسجد الفولي، ومسجد العمري.
وفي مديرية أوقاف شمال سيناء أقيمت ندوات بـ (20) مسجدًا، منها: مسجد النصر، ومسجد الوفاق القديم.
وفي مديرية أوقاف الجيزة أقيمت ندوات بـ (40) مسجدًا، منها: مسجد رفاعي هيكل، ومسجد الاستقامة.
وفي مديرية أوقاف أسوان أقيمت ندوات بـ (51) مسجدًا، منها: مسجد العتيق، ومسجد المطار.
وفي مديرية أوقاف البحيرة أقيمت ندوات بـ (48) مسجدًا، منها: مسجد الخبيري، ومسجد السد العالي.
وفي مديرية أوقاف أسيوط أقيمت ندوات بـ (42) مسجدًا، منها: مسجد الهلالي، ومسجد الشهيد عبدالمنعم رياض.
وفي مديرية أوقاف الفيوم أقيمت ندوات بـ (34) مسجدًا، منها: مسجد قباء، ومسجد عبد الله وهبي.
 

الجريدة الورقية