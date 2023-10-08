تعاقدات كبيرة على الرخام والجرانيت المصري بمعرض فيرونا الإيطالي

نجحت الشركات المصرية الكبرى المنتجة للرخام والجرانيت والحجر الجيري في إبرام تعاقدات ضخمة مع عملاء من عدة دول أوروبيه وإفريقيه.

جاءت هذه التعاقدات خلال مشاركة أكثر من 15 شركة مصرية على رأسها مودرن ماربيل، ومارمونيل وهما من أضخم الشركات المحليه إنتاجا وتصديرا بمعرض مارموماك الدولى للرخام والجرانيت والذى أقيم بمدينة فيرونا الإيطالية فى الفتره من 26 إلى 29 سبتمبر الماضى.

يذكر أن معرض فيرونا الدولى للرخام والجرانيت هو أضخم وأهم سوق عالمى للرخام والجرانيت والحجر الجيري والبازلت، والحجر الطبيعي.

وصرح رامز جورج رئيس قطاع التسويق والتصدير بمودرن ماربيل أن مصر تحتل المرتبة الثالثة عالميا في إنتاج المواد المحجريه وتتمتع المنتجات المصرية بميزات تنافسية عالية، مشيرا إلى مشاركة مودرن ماربل خلال شهر أكتوبر الجاري فى مؤتمر كبير يتعلق بالرخام والجرانيت سيتم عقده بالقاهرة وهو فرصة كبيرة للشركات المصرية لمناقشة واقع ومستقبل الصناعة مع المسؤولين الحكوميين والشركاء التجاريين من الخارج.

رامز جورج

يذكر أن دول الاتحاد الأوروبي خاصة إيطاليا تعد أكبر مستورد للمنتجات المصرية المحجرية لما تتمتع به من جودة عالية جدا وأسعار تنافسية، والشركات المصرية مؤهلة لتنمية إنتاج وصادرات هذا القطاع الصناعي الضخم شرط مساندة ودعم الحكومه وإزالة كافة العوائق أمام الشركات.