البنوك يتصدر قطاعات البورصة بقيم تداولات 2 مليار جنيه

38.6 مليون ورقة مالية

تصدر قطاع البنوك القطاعات الأكثر نشاطاً من حيث قيم التداولات، حيث حقق القطاع الصدارة مسجلاً قيم تداولات بنحو2 مليار جنيه، بحجم تداولات 38.6 مليون ورقة مالية.

احتل قطاع الموارد الأساسية مركز الوصافة مسجلاً قيم تداولات 1.1 مليار جنيه، بحجم تداولات 81 مليون ورقة مالية، استحوذ قطاع الخدمات المالية غير المصرفية على المركز الثالث ليسجل قيم تداولات 1.1 مليار جنيه، وقطاع العقارات على المركز الرابع بقيم تداولات 984 مليون جنيه، بحجم تداولات 427 مليون ورقة مالية.

حل قطاع المقاولات فى المركز الخامس، تلته قطاعات الأغذية والمشروبات والاتصالات والإعلام.