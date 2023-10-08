فى ذكرى رهبنته.. محطات فى حياة مطران شبرا الخيمة

احتفلت إيبارشية شبرا الخيمة للأقباط الأرثوذكس، الجمعة الماضى، بمرور 47 عامًا على ذكرى رهبنة مطرانها الأنبا مرقس، وعبرت ردود الأفعال اللقاء الروحية وعبر مواقع التواصل الإجتماعى عن محبتهم وتقديرهم لهذا الأب الجليل الذى خدم الكنيسة لأعوام.

ولد الأنبا مرقس 2 يناير عام 1944 ميلادية، فى حى الزيتون، وحصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة عين شمس عام 1968، وعمل فى هذا المجال لمدة عام من تخرجه.

بدأ فى الحياة الروحية بالتحاقه إلى كلية اللاهوت وحصوله على درجة البكالوريوس، ثم خدم فى كنيسة العذراء بمنطقة الزيتون، واستهل منذ عام 1972م فى الخدمة مع مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث، وسيم كاهنًا 9 أكتوبر 1978.

توالت محطات هذا الأب الراعى إلى درجة القمصية، وفى شهر مارس من عام 1978، عين أمينًا لدير القديس الانبا بيشوى، ثم تمت سيامته «خورى أبسكوبوس» فى إيبارشية القليوبية وظل يعاون أسقفها السابق المتنيح الأنبا مكسيموس، حتى ترقى إلى درجة الأسقفية وأصبح مسوؤلًا عن كنائس شبرا الخيمة، وكان حينها قد انضم إلى ثلاث لجان بالمجمع المقدسة وهى: «لجنة الإيمان ولتعليم والتشريع، واللجنة المتعلقة بالعلاقات الكنسية، ولجنة الرعاية والخدمة».

وفى نوفمبر عام 2018 تمت ترقيته ليصبح مطرانًا بيد قداسة البابا تواضروس الثانى، ثم تولى رئاسة اللجنة المشرفة على احتفالات دير الشهيد مارجرجس بميت دمسيس، والمجلس الإقليمى الإكليريكى للأحوال الشخصية.

وخلال العام الجارى تولى الإشراف على دير القديس الأنبا برسوم التابع لإيبارشية حلوان وتوابعها، خلال فترة الاحتفالات بعدما تعرض نيافة الأنبا بيسنتى لوعكة صحية.