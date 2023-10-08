ورش عمل تطبيقية في مجالات جائزة خليفة التربوية

أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية التي تطلقها دولة الإمارات العربية سنوياً، برنامج ورش العمل التطبيقية لدورتها السابعة عشرة 2023 - 2024 في الميدان التربوي على مستوي الوطن العربي.

وتشمل ورش عمل جائزة خليفة التربوية مجالات: التعليم العالي، والتعليم العام" فئة المعلم المبدع"، والإبداع في تدريس اللغة العربية.

وتعقد ورش العمل في مجالات جائزة خليفة التربوية عبر تقنية الاتصال المرئي زووم يوم الأربعاء 11 أكتوبر الجاري الساعة الخامسة عصراً إلى السادسة مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضحت الدكتورة رحاب محمود منسقة جائزة خليفة التربوية بمصر، أنه سيتم إصدار شهادات مشاركة لحضور ورشة العمل عبر تقنية الاتصال المرئي زووم.

رابط ورش عمل جائزة خليفة التربوية

وأشارت منسقة جائزة خليفة التربوية بمصر إلى أن رابط التسجيل للورش التطبيقية، كالتالي:

التعليم العالي :

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_koigTCO_RG-jYLejCd5QFg

التعليم العام"فئة المعلم المبدع":

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_O7LmgouwSZyJVsA3FrEUcQ

الإبداع في تدريس اللغة العربية:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_znzCxT7BQS2-w-ITGzAaUw

وأعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية، إطلاق دورتها السابعة عشرة (2023–2024)، متضمنة 10 مجالات على المستويين العربي والدولي.

وتشمل الشخصية التربوية الاعتبارية، والتعليم العام، والتعليم وخدمة المجتمع، وأصحاب الهمم، والإبداع في تدريس اللغة العربية، والتعليم العالي، والبحوث التربوية، والتأليف التربوي للطفل، والمشروعات والبرامج التعليمية المبتكرة، إضافة إلى إطلاق الدورة الثانية من مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر، وتتضمن: فئة البحوث والدراسات، وفئة البرامج والمناهج والمنهجيات وطرق التدريس.

وأشارت الدكتورة رحاب محمود رئيس قسم اللغة الصينية بكلية الآداب بجامعة القاهرة ومنسقة جائزة خليفة التربوية بمصر، إلى أن الأمانة العامة للجائزة بدأت في استقبال طلبات المرشحين في مختلف المجالات ويستمر استقبال الطلبات حتى 12 يناير 2024، ويتم تقديم ملفات المرشحين إلكترونيًا عبر موقع الجائزة، كما تتم عمليات الفرز والتقييم والتحكيم إلكترونيًا من قبل لجان علمية متخصصة في كل مجال من المجالات المطروحة.

وعقدت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية مؤتمرٱ صحفيٱ، أعلنت خلاله تدشين الدورة السابعة عشرة على للجائزة، إضافة إلى إطلاق الدورة الثانية من مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر. وحضر المؤتمر الصحفي الذي أنعقد في أبوظبي، محمد سالم الظاهري عضو مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية، وتحدثت فيه الدكتورة سعاد محمد السويدي نائب الأمين العام للجائزة، وأعضاء اللجنة التنفيذية، الدكتور خالد العبري، والدكتورة جميلة خانجي، وحميد إبراهيم.