انطلاق الدراسة في جامعة القاهرة الدولية بمستوى عالمي (صور وفيديو)

انطلقت الدراسة في جامعة القاهرة الدولية، تحت رئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، للعام الجامعي الحالي 2023 - 2024 بنظام البرامج الأجنبية.

وتزينت جامعة القاهرة الدولية بالأعلام بالتزامن مع بدء الدراسة بها حيث تمثل جامعة القاهرة الدولية نقلة نوعية في التعليم العالي خاصة وأنها أول جامعة دولية من رحم الجامعات الحكومية في مصر ويرجع العائد منها للجامعة وللدولة المصرية.

وهنأ رئيس جامعة القاهرة الطلاب الجدد وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بانطلاق وبدء الدراسة في جامعة القاهرة الدولية والتي كانت حلمًا وأصبحت الآن حقيقية ملموسة على أرض الواقع، وهو ما تم تتويجه بفتح أبوابها اليوم أمام الطلاب للمرة الأولى للدراسة بها في 18 برنامجًا دراسيًا دوليًا.

إمكانيات عالمية في جامعة القاهرة الدولية

جامعة القاهرة الدولية

وصرح الدكتور محمد الخشت بأن جامعة القاهرة الدولية تمتلك إمكانيات تضاهي أعرق الجامعات العالمية، بالإضافة إلى برامج بمواصفات عالمية مشتركة مع عدد متنوع من الجامعات ذات السمعة الدولية وبرامج كليات معتمدة من هيئات عالمية، وهذا النمط جاء متوافقا في جانب كبير منه مع ما ذهب إليه النمط المقترح من كبرى المكاتب الاستشارية الدولية "مكنزي" أشهر شركات الاستشارات المرموقة في العالم والتي تعد من اشهر الشركات التي تقدم استشاراتها للحكومات عبر العالم.

ونوه الخشت بعدم التوجه لفتح فرع لجامعة أجنبية في جامعة القاهرة نظرا لمكانة جامعة القاهرة وتوجها نحو السيادة على نفسها وعدم خضوعها لسيطرة جامعة أجنبية، علاوة على عدم تفريطها في أي من تقاليدها العريقة، وحتى يكون الدخل لها وللدولة المصرية، بإلإضافة إلى رفض النسب المالية الكبيرة التي تشترطها أفرع الجامعات الأجنبية.

جامعة القاهرة الدولية

ونظمت جامعة القاهرة الدولية حفل استقبال حافل للطلاب الجدد الذين يعدون نواة الجامعة، وحضر حفل الاستقبال الدكتور محمد محسن العطار مساعد رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية لجامعة القاهرة الدولية، والدكتورة هبة نوح مساعد رئيس الجامعة للشؤون الإدارية بالجامعة الدولية، والمهندس أحمد تركي أمين عام الجامعة.

وتضمن حفل الاستقبال العديد من الفعاليات، منها معرض للأنشطة الطلابية المختلفة الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية والجوالة والأسر الطلابية، وتعريف الطلاب بنظام الدراسة وقاعات المحاضرات، وبرامجهم الدراسية والتي تتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية بما يساهم في حصول الخريجين على فرص عمل فور تخرجهم.

جامعة القاهرة الدولية

وتضم جامعة القاهرة الدولية 18 برنامجا دراسيا بالشراكة مع جامعات عالمية مرموقة بكل من المرحلة الجامعية الأولى "بكالوريوس وليسانس" ومرحلة الدراسات العليا، حيث تتضمن برامج مرحلة البكالوريوس والليسانس 10 برامج، منها برنامجا الاقتصاد والعلوم السياسية باللغة الفرنسية، وبرنامج اللغة الصينية لإدارة الأعمال بالاشتراك مع جامعة شنغهاي جياو تونج بالصين، وبرنامج الترجمة التخصصية باللغة اليابانية من خلال توفير منح للطلاب المتفوقين للدراسة باليابان، وبرنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها، وبرنامج الطب البيطري تميز-طب وجراحة الحيوانات الأليفة، وبرنامج هندسة البرمجيات، وبرنامج علوم البيانات، وبرنامج الشبكات والأمن السيبراني، والبرنامج المتكامل الدولي لطب الفم والأسنان.

جامعة القاهرة الدولية

كما تضم جامعة القاهرة الدولية برامج لمرحلة الدراسات العليا وهي برنامج الماجستير المهني في القانون والاقتصاد بالشراكة مع معهد القانون والاقتصاد بجامعة هامبورج ألمانيا، وبرنامج الماجستير المهني في ريادة الأعمال بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وجامعة كامبردج بالمملكة المتحدة، وبرنامج الماجستير في اقتصاديات التنمية بالتعاون مع جامعة باريس 1 بانتين _ سوربون "فرنسا"، وبرنامج الماجستير في اللغة والثقافة الإسبانية بالاشتراك مع جامعة سالمنكا بأسبانيا، وبرنامج الماجستير في علاج اللثة بالتعاون مع جامعة كيل بألمانيا، وبرنامج الزمالة البريطانية لتقويم الأسنان بالتعاون مع جامعة أدنبره بالمملكة المتحدة، وبرنامج الماجستير في زراعة الأسنان، بالإضافة إلى برنامج ماجستير علوم البيئة الأثرية بالشراكة مع كلية العلوم التطبيقية جامعة كولون ألمانيا.

جامعة القاهرة الدولية

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة الدولية، تمتلك إمكانيات تضاهي أعرق الجامعات العالمية وتجمع بين نظام البرامج والكليات كجامعة من جامعات الجيل الرابع تساهم خلق كيان أكاديمي جديد ومتكامل قائم على الشراكة مع الجامعات والهيئات الدولية ذات الثقل العالمي، وقد تم وضع حجر الأساس لها في أبريل 2018 ليتم تنفيذها على أعلى درجة من الكفاءة والمواصفات الوالأكواد العالمية.

جامعة القاهرة الدولية

وتستهدف جامعة القاهرة الدولية الطلاب المحليين والدوليين الوافدين والموهوبين والمتفوقين والمتميزين للحصول على تعليم عالمي تنافسي، بما يساهم في بناء قدرات تنافسية متميزة ويحقق لجامعة القاهرة دورها الإقليمي والعالمي الرائد لطلاب الدول الإقليمية والعالمية، وسوف تتضمن العديد من المشروعات التعليمية الأخرى، منها إنشاء قصر العيني الجديد، والذي بدأ بالفعل بإنشاء أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط.

كما سيتم إنشاء 3 كليات ذات تخصصات جديدة وهي كلية تكنولوجيا وعلوم الفضاء، وكلية الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وكلية الطاقة الجديدة والمتجددة، كما تضم أرض الجامعة المباني الإدارية، ومباني الأنشطة التعليمية، والمدرجات، ومنطقة مراكز الأبحاث والعلوم، بالإضافة إلى مدينة طبية تم البدء فيها بالمجمع الطبي للأطفال، ومعهد للتمريض، و منطقة لريادة الأعمال الذكية، ومنطقة الملاعب الرياضية، كما سيتم تخصيص سكن للطلاب والطالبات الوافدين.