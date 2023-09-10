إطلاق الدورة السابعة عشرة من جائزة خليفة التربوية

أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية إطلاق دورتها السابعة عشرة (2023–2024)، متضمنة 10 مجالات على المستويين العربي والدولي.

وتشمل مجالات جائزة خليفة التربوية الشخصية التربوية الاعتبارية، والتعليم العام، والتعليم وخدمة المجتمع، وأصحاب الهمم، والإبداع في تدريس اللغة العربية، والتعليم العالي، والبحوث التربوية، والتأليف التربوي للطفل، والمشروعات والبرامج التعليمية المبتكرة، إضافة إلي إطلاق الدورة الثانية من مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر، وتتضمن: فئة البحوث والدراسات، وفئة البرامج والمناهج والمنهجيات وطرق التدريس.



وأشارت الدكتورة رحاب محمود رئيس قسم اللغة الصينية بكلية الآداب بجامعة القاهرة ومنسقة جائزة خليفة التربوية بمصر، إلى أن الأمانة العامة للجائزة بدأت في استقبال طلبات المرشحين في مختلف المجالات ويستمر استقبال الطلبات حتى 12 يناير 2024، ويتم تقديم ملفات المرشحين إلكترونياً عبر موقع الجائزة، كما تتم عمليات الفرز والتقييم والتحكيم إلكترونياً من قبل لجان علمية متخصصة في كل مجال من المجالات المطروحة.

وعقدت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية مؤتمرٱ صحفيٱ، أعلنت خلاله تدشين الدورة السابعة عشرة علي للجائزة، إضافة إلي إطلاق الدورة الثانية من مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر. وحضر المؤتمر الصحفي الذي أنعقد في أبو ظبي، محمد سالم الظاهري عضو مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية، وتحدثت فيه الدكتورة سعاد محمد السويدي نائب الأمين العام للجائزة، وأعضاء اللجنة التنفيذية، الدكتور خالد العبري، والدكتورة جميلة خانجي، وحميد إبراهيم.

وقال الدكتور محمد سالم الظاهري عضو مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية، نواصل مسيرة التميز في الميدان التربوي محلياً وعربياً ودولياً وندشن للدورة السابعة عشرة لجائزة خليفة.

وأكدت الدكتورة سعاد السويدي نائب الأمين العام للجائزة ،أن الجائزة نجحت خلال 17 عاماً في إحداث نقلة نوعية لثقافة التميز في الميدان التعليمي بشقيه العام والجامعي، وكشفت عن بدء فرز طلبات المرشحين من قبل الأمانة العامة للجائزة كمرحلة أولية في الفترة من 15 إلى 24 يناير المقبل، وبعدها تتولى اللجنة التنفيذية للجائزة ولجنة الفرز لمجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر مرحلة الفرز للأعمال المرشحة في الفترة من 25 يناير إلى 7 فبراير، على أن يتم تحكيم وتقييم الأعمال المرشحين من قبل لجان متخصصة في الفترة من 8 فبراير إلى 19 مارس المقبلين، وبعدها تسلم النتائج لمكتب الأمين العام خلال الفترة من 20 إلى 28 مارس، ويقام حفل تكريم المرشحين في الفترة من نهاية إبريل إلى منتصف مايو المقبلين.

مجالات جائزة خليفة التربوية

ومن جانبها، تطرقت الدكتورة جميلة خانجي عضو اللجنة التنفيذية للجائزة، إلى مجالات جائزة خليفة التربوية المطروحة على المستوي المحلي والتي تشمل التعليم العام ( فئة المعلم المبدع محلياً وعربياً، وفئة الأداء التعليمي المؤسسي)، ومجال التعليم وخدمة المجتمع (فئة المؤسسات، وفئة الأسر الإماراتية المتميزة)، وأصحاب الهمم ( فئة الأفراد، وفئة المؤسسات والمراكز)، وتحدثت عن المعايير المحددة للترشح لكل مجال منها، وآليات الترشح.

وقدم الدكتور خالد العبري عضو اللجنة التنفيذية للجائزة، عرضاً لمجالات الجائزة المطروحة على مستوى الوطن العربي ومنها: الشخصية التربوية الاعتبارية، ومجال الإبداع في تدريس اللغة العربية (فئة المعلم المتميز، وفئة الأستاذ الجامعي المتميز محلياً وعربياً)، ومجال التعليم العالي (فئة الأستاذ الجامعي المتميز)، ومجال البحوث التربوية (فئة البحوث التربوية)، ومجال التأليف التربوي للطفل (فئة الإبداعات التربوية، وفئة بحوث دراسات أدب الطفل)، ومجال المشروعات والبرامج التعليمية (فئة الأفراد، وفئة المؤسسات، وفئة الطلاب).

وقدم حميد إبراهيم عضو اللجنة التنفيذية للجائزة عرضاً حول مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر والذي طرح لأول مرة على مستوى العالم، بهدف تعزيز مسيرة النهوض بالطفولة المبكرة وتسليط الضوء على أبرز الممارسات العلمية والعملية برعاية هذه الفئة، وتوفير البيئة المحفزة لها على النمو والإبداع والتميز، حيث يطرح هذا المجال فئتين، هما البحوث والدراسات، والبرامج والمناهج والمنهجيات وطرق التدريس.

وقالت الدكتورة رحاب محمود منسقة جائزة خليفة التربوبة بمصر ورئيس قسم اللغة الصينية بكلية الآداب بجامعة القاهرة ، أن جائزة خليفة التربوية تعد من الجوائز المرموقة وهي جائزة تربوية على مستوى الوطن العربي، حيث تهدف إلى تعزيز القطاع التعليمي في جميع أنحاء العالم العربي عمومًا ، من خلال تكريم الجهود المتميزة للمعلمين والتربويين في مختلف مجالات التعليم العام والخاص، وتشمل مجالاتها التعليم المبكر، الشخصية التربوية الاعتبارية، التعليم العام، التعليم العالي، الإبداع في تدريس اللغة العربية، أصحاب الهمم، البحوث التربوية، التأليف التربوي للطفل، المشاريع والبرامج التعليمية المبتكرة، التعليم وخدمة المجتمع.

وأشارت الدكتورة رحاب إلي فوز ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس بالجائزة في دورتها السابقة من جامعات القاهرة، وعين شمس، وقناة السويس، موضحة أن تقديم جميع الطلبات للجائزة يتم قبل الموعد النهائي للتقديم، وذلك عبر الموقع الإلكتروني:

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